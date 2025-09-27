缺乏中央、地方政府整合 「鏟子超人」志工漫無目的行走
花蓮縣光復鄉災情慘重，近日大批「鏟子超人」熱心前往當地協助。即使大量人力進場，有民眾發現現場人力調配不佳，甚至有人來拍片、妨礙到他人工作；臉書的花蓮社團就有人呼籲志工，「不要漫無目的的在光復街上遊走。」
有民眾今在臉書直言，「人力調配非常糟糕，其實有很多人手湧入幫忙，但是從出火車站開始就缺乏引導調配，變成很多人一路走不知道要做什麼。有些比較主動的受災戶會直接招手把人拉進去幫忙，相反的老弱或是不知道怎麼開口的很多間就幾乎沒有人，人力運用嚴重的不均衡。」
他指出，現場還有自媒體工作者完全沒在幫忙，全身乾乾淨淨在那邊收集素材，甚至還會妨礙到別人工作。也建議到現場一定要帶防塵口罩，現場粉塵非常嚴重，而且有些地方已經開始飄出臭味，接下來公衛問題會是一大挑戰。
臉書社團「花蓮同鄉會」今天也有人發文，提醒要前往光復志工，今天上午災害應變中心在光復火車站前設立志工指揮中心，如果不是跟著大型團體前往者，請到志工中心登記，現場會安排工作，缺乏器具者可以當場領取，也呼籲「請不要漫無目的的在光復街上遊走，既沒效率，也可能妨礙到其他人的工作。」
出身花蓮的台灣足球發展協會理事長石明謹昨晚在臉書提醒，現在物資已經相當齊全，希望各界能夠暫時停止捐贈物資，用不完的物資不僅是浪費，還會增加工作人員處理的負擔。
他說，接下來會需要清理街道跟住家，政府的機具可以清除道路的大面積淤泥，也可迅速清通道路，但是住家內部需要大量的人力，因此從外地來的志工朋友，在這兩三天請將所有的工作目標放在協助清理受災戶的泥水，也盡量攜帶自己需要的補給品，不是他人小氣不願提供或是存量不足，而是會造成資源管理上的困擾，徒增人力耗費。
石明謹指出，去幫忙的志工如沒有機具、設備，請搭火車前往光復，如果要住宿也請回到北部的花蓮市區一帶，現在鳳林鎮上可以住的地方已經很少，每天要從193線前往光復的車輛也很多，請將這些住宿跟交通資源，優先保留給需要車輛進出的單位。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言