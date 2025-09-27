缺乏中央、地方政府整合 「鏟子超人」志工漫無目的行走

花蓮縣光復鄉災情慘重，近日大批「鏟子超人」熱心前往當地協助。即使大量人力進場，有民眾發現現場人力調配不佳，甚至有人來拍片、妨礙到他人工作；臉書的花蓮社團就有人呼籲志工，「不要漫無目的的在光復街上遊走。」

有民眾今在臉書直言，「人力調配非常糟糕，其實有很多人手湧入幫忙，但是從出火車站開始就缺乏引導調配，變成很多人一路走不知道要做什麼。有些比較主動的受災戶會直接招手把人拉進去幫忙，相反的老弱或是不知道怎麼開口的很多間就幾乎沒有人，人力運用嚴重的不均衡。」

他指出，現場還有自媒體工作者完全沒在幫忙，全身乾乾淨淨在那邊收集素材，甚至還會妨礙到別人工作。也建議到現場一定要帶防塵口罩，現場粉塵非常嚴重，而且有些地方已經開始飄出臭味，接下來公衛問題會是一大挑戰。

臉書社團「花蓮同鄉會」今天也有人發文，提醒要前往光復志工，今天上午災害應變中心在光復火車站前設立志工指揮中心，如果不是跟著大型團體前往者，請到志工中心登記，現場會安排工作，缺乏器具者可以當場領取，也呼籲「請不要漫無目的的在光復街上遊走，既沒效率，也可能妨礙到其他人的工作。」

出身花蓮的台灣足球發展協會理事長石明謹昨晚在臉書提醒，現在物資已經相當齊全，希望各界能夠暫時停止捐贈物資，用不完的物資不僅是浪費，還會增加工作人員處理的負擔。

他說，接下來會需要清理街道跟住家，政府的機具可以清除道路的大面積淤泥，也可迅速清通道路，但是住家內部需要大量的人力，因此從外地來的志工朋友，在這兩三天請將所有的工作目標放在協助清理受災戶的泥水，也盡量攜帶自己需要的補給品，不是他人小氣不願提供或是存量不足，而是會造成資源管理上的困擾，徒增人力耗費。

石明謹指出，去幫忙的志工如沒有機具、設備，請搭火車前往光復，如果要住宿也請回到北部的花蓮市區一帶，現在鳳林鎮上可以住的地方已經很少，每天要從193線前往光復的車輛也很多，請將這些住宿跟交通資源，優先保留給需要車輛進出的單位。

來自全國各地「鏟子超人」進入花蓮光復鄉災區，協助災後復原工作，成為台灣最美的風景。記者季相儒／攝影 今天很多外縣市熱心民眾湧入花蓮救災及協助清理復建，台鐵9月27日至29日將加開列車10班次。記者季相儒／攝影

商品推薦