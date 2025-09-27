花蓮災區清汙泥…宜蘭來了！出動29人、17輛清運機具挺進災區

快訊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭各鄉鎮市公所清潔隊員中午在運動公園集結出發，環保局長許嘉琦（左）在大家出發前勉勵與感謝。圖／環保局提供
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，導致光復鄉街道、民宅遭大量汙泥層層覆蓋，宜蘭縣繼23日指派消防局搶救人員挺進救災，代理縣長林茂盛指示環保局全力協助花蓮災後復原，今天由環保局動員鄉鎮市公所清潔隊共29人、17輛各式環保清理車輛及機具，挺進花蓮光復救援。

其實在災害發生隔天，不斷有鄉鎮市公所清潔隊人員打電話詢問縣環保局，有無需要前往災區提供救援？熱切的精神讓人感動，縣環保局立即連絡救災指揮中心，同時也感謝鄉鎮市長都同意配合提供人車，人力及機具今中午在運動公園集結後往花蓮出發。

環保局表示，「宜蘭縣環境復原救災工作團隊」由各鄉鎮市公所清潔隊及環保局組成，一共動員29人，出動小山貓4輛、抓斗車6輛、清溝車2輛、消毒車1輛、資收車1輛、掃街車2輛、運土卡車1輛及拖板車1輛，共17輛機具，希望發揮環境復原清理工作的專業，協助花蓮災後復原。

代理縣長林茂盛指出，宜蘭與花東同為易受颱風侵襲縣市，宜蘭過往也曾發生梅姬颱風造成蘇澳鎮淹大水等重大災情，能感同身受花蓮災民所承受困苦，縣府積極協調各鄉鎮市公所清潔隊，秉持人飢己飢的救難精神，攜手清潔隊員前往協助災後環境清理，以實際行動幫助光復鄉早日恢復家園。

蘇澳鎮公所支援的是，今年7月剛上路服役的「抓斗資源回收車」。圖／公所提供
宜蘭復原救災工作團隊總共動員29人，還有小山貓、抓斗車、清溝車、消毒車、資收車、掃街車、運土卡車等共17輛機具，協助花蓮災後復原。圖／市公所提供
宜蘭復原救災工作團隊總共動員29人，還有小山貓、抓斗車、清溝車、消毒車、資收車、掃街車、運土卡車等共17輛機具，協助花蓮災後復原。圖／市公所提供
宜蘭復原救災工作團隊總共動員29人，還有小山貓、抓斗車、清溝車、消毒車、資收車、掃街車、運土卡車等共17輛機具，協助花蓮災後復原。圖／環保局提供
堰塞湖 馬太鞍溪

