快訊

你買的是保險還是詐騙保單？知名演員遭騙3447萬 投保前必知4件事

百貨店王台中新光三越回歸！消費者好驚奇：昔「氣爆的12樓」滿滿都是人

花蓮洪災黑狗卡淤泥撿回一命 「掰咖小黃狂奔」奇蹟重逢看哭：真的是你！

花蓮光復急迫災後復原 雪隧開放救災車輛申請通行

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
協助花蓮光復災後復原，雪隧開放救災車輛申請通行。圖／高公局提供
協助花蓮光復災後復原，雪隧開放救災車輛申請通行。圖／高公局提供

為協助花蓮光復鄉水災復原工作，高速公路局於災後起即開放救災車輛申請通行雪山隧道，以提供民間企業或團體等得盡速前往當地進行復原工作及救援物資運送。

高公局說，經統計教師節連假首日至中午12時，計有42輛大型車申請通行，另災後至今共計186輛車輛申請通行，高公局將持續協助救災事宜。

高公局提醒欲前往當地協助救災及復原之民間企業及團體等，可聯繫高速公路局北區養護工程分局坪林交控中心，聯絡電話：02-2665-7230轉3311。此外，呼籲駕駛人禮讓救災車輛優先通行。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

救人不能等！馬太鞍溪水流入市區妨礙救災 水利署調怪手開挖導水

滿目瘡痍的花蓮光復鄉 國軍第5作戰區跨區支援工兵群救災

大批熱心民眾到花蓮幫忙！他急呼籲「別開車」：已影響救災

教師節連假首日蘇花交通順暢 非救災車輛請勿進入光復鄉災區

相關新聞

陳智菡：綠將黃國昌與狗仔畫等號 貪腐集團想除之而後快

民眾黨主席黃國昌被爆料指揮狗仔集團跟監、偷拍綠營人士，至今未見黃國昌現身回應。民眾黨立院黨團主任陳智菡表示，綠營想把揭發...

影／王義川預言黃國昌會躲五天 還會退出政壇、被關

賴清德總統子弟兵林俊憲今天成立山區後援會，立委王義川專程南下站台助講。他痛罵民眾黨主席黃國昌政治生命已死、應該退出政壇。...

缺乏中央、地方政府整合 「鏟子超人」志工漫無目的行走

花蓮縣光復鄉災情慘重，近日大批「鏟子超人」熱心前往當地協助。即使大量人力進場，有民眾發現現場人力調配不佳，甚至有人來拍片...

花蓮災區清汙泥…宜蘭來了！出動29人、17輛清運機具挺進災區

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，導致光復鄉街道、民宅遭大量汙泥層層覆蓋，宜蘭縣繼23日指派消防局搶救人員挺進救災，代理縣長林茂盛...

花蓮光復急迫災後復原 雪隧開放救災車輛申請通行

為協助花蓮光復鄉水災復原工作，高速公路局於災後起即開放救災車輛申請通行雪山隧道，以提供民間企業或團體等得盡速前往當地進行...

10萬補助難解育兒困境 又是百里侯選舉牛肉的大撒幣？

行政院政務委員陳時中日前宣布將生育補助統一提高為10萬元，號稱解決過去因繳健保費或資格不同而造成的不公平。這項政策乍聽之下公平，但實際根本無助解決多數有育兒能力的新手父母所面臨的照顧困境與壓力。這「10萬元大紅包」看似展現政府對育兒家庭的「關心」，但同時也暴露主事者在面對台灣嚴峻的少子女化危機時，其思考的短視與失焦，更不免讓人質疑，這筆錢是在大罷免失利後，為明年地方百里侯選舉的鋪路，藉此好拿來當「牛肉端上桌」的政績操作。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。