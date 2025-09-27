花蓮光復急迫災後復原 雪隧開放救災車輛申請通行

行政院政務委員陳時中日前宣布將生育補助統一提高為10萬元，號稱解決過去因繳健保費或資格不同而造成的不公平。這項政策乍聽之下公平，但實際根本無助解決多數有育兒能力的新手父母所面臨的照顧困境與壓力。這「10萬元大紅包」看似展現政府對育兒家庭的「關心」，但同時也暴露主事者在面對台灣嚴峻的少子女化危機時，其思考的短視與失焦，更不免讓人質疑，這筆錢是在大罷免失利後，為明年地方百里侯選舉的鋪路，藉此好拿來當「牛肉端上桌」的政績操作。

2025-09-27 13:01