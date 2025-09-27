樺加沙風災農損逾3.3億「花蓮占比99％最嚴重」 農田埋沒達392公頃

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流洪患進入第5天。農業部公布最新災損統計，農糧署彙整各縣市政府查報資料統計，截至今天上午11時止，農業產物及民間設施估計損失計3億3324萬元，主要為農田埋沒392公頃。

農糧署統計，縣市受災以花蓮縣損失占3億3049萬元、占比99％最嚴重，其次為屏東縣損失209萬元，占比1％。

農產估計損失金額1717萬元，農作物被害面積353公頃，被害程度39％，換算無收穫面積138公頃，受損作物主要為二期水稻，被害面積132公頃，損害程度50％，換算無收穫面積67公頃，損失金額740萬元，其次為西瓜、大豆、冬瓜以及其他蔬菜等。

民間設施損失金額達3億1483萬元，農田流失及埋沒損失金額約3億1390萬元，主因農田埋沒392公頃；漁業設施估計損失金額30萬元，主因漁船毀損；畜禽設施估計損失金額51萬元，主因為畜禽舍及堆肥舍毀損；農業設施估計損失金額12萬元，主因水平棚架網室及塑膠布溫網室受損。

另外，畜產損失估計金額為124萬元，受損畜禽主要為雞4800隻，受損金額117萬元；其次為牛，受損11頭。

