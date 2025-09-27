快訊

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流洪患重創光復鄉，農業部公布最新災損統計，農田埋沒高達392公頃。記者季相儒／攝影
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流洪患重創光復鄉，農業部公布最新災損統計，農田埋沒高達392公頃。記者季相儒／攝影

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流洪患進入第5天。農業部公布最新災損統計，農糧署彙整各縣市政府查報資料統計，截至今天上午11時止，農業產物及民間設施估計損失計3億3324萬元，主要為農田埋沒392公頃。

農糧署統計，縣市受災以花蓮縣損失占3億3049萬元、占比99％最嚴重，其次為屏東縣損失209萬元，占比1％。

農產估計損失金額1717萬元，農作物被害面積353公頃，被害程度39％，換算無收穫面積138公頃，受損作物主要為二期水稻，被害面積132公頃，損害程度50％，換算無收穫面積67公頃，損失金額740萬元，其次為西瓜、大豆、冬瓜以及其他蔬菜等。

民間設施損失金額達3億1483萬元，農田流失及埋沒損失金額約3億1390萬元，主因農田埋沒392公頃；漁業設施估計損失金額30萬元，主因漁船毀損；畜禽設施估計損失金額51萬元，主因為畜禽舍及堆肥舍毀損；農業設施估計損失金額12萬元，主因水平棚架網室及塑膠布溫網室受損。

另外，畜產損失估計金額為124萬元，受損畜禽主要為雞4800隻，受損金額117萬元；其次為牛，受損11頭。

相關新聞

缺乏中央、地方政府整合 「鏟子超人」志工漫無目的行走

花蓮縣光復鄉災情慘重，近日大批「鏟子超人」熱心前往當地協助。即使大量人力進場，有民眾發現現場人力調配不佳，甚至有人來拍片...

樺加沙風災農損逾3.3億「花蓮占比99％最嚴重」 農田埋沒達392公頃

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流洪患進入第5天。農業部公布最新災損統計，農糧署彙整各縣市政府查報資料統計，截至今天上午11時止...

鏟子超人不分國籍！日人喊「光復等我」 台鐵車長逐車廂鞠躬

今天教師節連假首日，數千名來自全國各地的「鏟子超人」湧入花蓮光復鄉災區當志工，不少人發現外籍人士投入救災的身影，也有台鐵...

民間重機械大軍開進！搜尋佛祖街小沂乾姑丈 他們答應「一定做到」

花蓮光復災情慘重，佛祖街搶救持續進行中，現場多台重機具輪番上陣，包含繼續找尋6歲女童小沂失聯的乾姑丈。台灣重機械聯合會副...

救人不能等！馬太鞍溪水流入市區妨礙救災 水利署調怪手開挖導水

花蓮馬太鞍溪堤防因堰塞湖洪水衝破2800公尺堤防，形成大缺口，溪水持續流入市區，嚴重妨礙救災。災後進入第5天，還有7人失...

花蓮不孤單 蔡英文：英雄不一定有披風 手裡只握一把鏟子

花蓮光復鄉堰塞湖洪患造成死傷，前總統蔡英文今天表示，台灣最美的風景，不只是山河，還有彼此守護的心。連假第一天，許多人選擇...

