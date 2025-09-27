賴總統：衷心感謝「鏟子超人」投入災區協助

花蓮光復鄉堰塞湖洪患造成死傷，賴清德總統今天表示，這幾天，看到許多熱心的「鏟子超人」投入災區協助，衷心感謝大家的團結，也請務必注意安全。

賴總統在臉書表示，前幾天，他到花蓮的馬太鞍教會時，看到許多長者、小朋友，因為家園滿是泥濘，而睡在教堂椅上，讓他十分不捨。他也承諾，災民短期住旅宿的住宿需求，政府一定要全力協助。

賴總統指出，在中央協調指揮所、行政院東部辦公區與旅館公會密集協調下，政府已經提出支持方案：

對象：花蓮公設及原住民處列冊收容所收容之災民 每人每日最高補助 2000 元，預計補助7天，最多可再延長7天 住宿期限至 2025年10月底前 住宿申請：0975-275-130（旅館公會窗口） 補助詢問：衛福部 1957 專線

賴總統說，災後首要任務是清理家園、確保環境安全，讓生活秩序逐步恢復。「這幾天，我看到許多熱心的鏟子超人投入災區協助，衷心感謝大家的團結，也請務必注意安全。」

賴總統強調，中央一定會全力支持花蓮，確保災民生活一步步回歸正軌。「光復加油！花蓮加油！」

