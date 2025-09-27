民間重機械大軍開進！搜尋佛祖街小沂乾姑丈 他們答應「一定做到」

花蓮光復災情慘重，佛祖街搶救持續進行中，現場多台重機具輪番上陣，包含繼續找尋6歲女童小沂失聯的乾姑丈。台灣重機械聯合會副理事長盧紀軒今說，現場配合特搜人員行動，也已答應小沂家屬會全力搶救，「我們的誠信是答應了一定要做到。」

台灣重機械聯合會副理事長、新竹縣重機械操作員職業工會理事長盧紀軒在佛祖街救援，今天已經是第4天，他拿著無線電，與開挖現場保持聯繫，任何需要就協助排除。「我不管任何事，一切以受災戶為主」，他說，答應了6歲女童小沂的家屬，一定會全力搶救，家屬們這幾天也頻頻拜託，「我們的誠信是答應了一定要做到。」

盧紀軒說，現場各種機具都是新竹、台中等地調派過來，「我們以這條路為主，只要現場有需要，全力配合現場特搜人員行動。」他強調，自己以佛祖路為第一優先，駐點在這，盡力配合各單位，不聽其他單位調來調去，待這邊一結束，馬上會支援軍方等單位。

他也提到，兒子和載有怪手的拖板車昨天從新竹出發，今早6時30分才到，大家一夜沒睡；現場還有各界支援的大小怪手、小山貓等數台重機具，視需求調派上場。

現場人員阿翔透露，經輾轉請他人聯繫台中市政府，台中市長盧秀燕指示他們可直接下來花蓮。他已經來這裡第4天，也在場協助調度各台重機具，包含20噸、30噸、50噸怪手。 台灣重機械聯合會副理事長盧紀軒（左）與兒子（右）今在花蓮光復佛祖街協助救援行動。記者林佳彣／攝影 花蓮光復佛祖街搶救持續進行，現場許多民間人士到場支援，協助調派重機具挺進災害現場。記者林佳彣／攝影

