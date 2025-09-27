快訊

你買的是保險還是詐騙保單？知名演員遭騙3447萬 投保前必知4件事

百貨店王台中新光三越回歸！消費者好驚奇：昔「氣爆的12樓」滿滿都是人

花蓮洪災黑狗卡淤泥撿回一命 「掰咖小黃狂奔」奇蹟重逢看哭：真的是你！

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮洪災大量淤泥灌校園 沒心情過教師節…悲喊「我們需要協助」

聯合報／ 記者王燕華林佳彣戴永華／花蓮即時報導
洪災造成花蓮光復鄉幾所學校災情慘重，校園堆滿汙泥，老師沒有心情過教師節，缺乏機具，也不知道從何清起，難過喊話「我們真的需要協助」。圖／許又引提供
洪災造成花蓮光復鄉幾所學校災情慘重，校園堆滿汙泥，老師沒有心情過教師節，缺乏機具，也不知道從何清起，難過喊話「我們真的需要協助」。圖／許又引提供

洪災造成花蓮縣光復鄉幾所學校災情慘重，校園堆滿汙泥，老師沒有心情過教師節。由於目前災後復建人力大多集中在佛祖街等重災區，教師望著滿目瘡痍的校區，不知道從何清起，難過喊話「我們真的需要協助」，尤其很缺乏清運機具。

花蓮罕見的大洪災，造成光復高職、光復商工、光復國中及太巴塱國小受損，其中光復高職由教育部負責，縣府連日勘災，光復國中整層樓都被汙泥淹沒，災損6000萬元，太巴塱國小則是操場淹水造成紅土跑道流失，圍籬也有部分受損。

縣政府教育處表示，災後持續停班課，目前結合國軍等單位全力協助校園復原，盼下周二能夠恢復正常上課，統計受災學生315人，恢復上課後將提供心理輔導及簿本、書包等學用品。

教育處長翁書敏說，光復國中災情非常嚴重，一樓全部堆滿泥沙，這幾天有重機具開挖，國軍也來幫忙，幸好學生教室都在二樓，沒有受災，現在仍全力清除泥沙，目標還是希望教師節連假過後，讓學生能正常上課，也會提供給受災學生有需要簿本、書包、文具等用品。

不過，除了校園受損，還有大進國小目前是臨時收容所，有大批災民、物資，現由縣府社會處、民政處都單位評估，將學生上課與災民安置區隔開來，並規畫動線，若無法共用空間，需評估尋找其他的替代場地。

光復商工教務主任許又引在洪流來襲時，5位在宿舍的老師被沖走，其中2人被及時拉起來，另外3人自救脫困，生死關下所幸師生都平安，但因校園被厚厚的汙泥層層堆疊，教師節連假後可能採用線上教學。

她表示，校園變災區，這個教師節讓人很感傷，之前也有颱風豪雨，但從未遇過如此嚴重災情，真的很嚴重，整片校園都淹沒了，學校太大了，大片汙泥不知從何清起，無法依靠人力去挖，要靠機具，學校很缺機具，「我們真的需要協助」。

學校地下室都是汙泥，宿舍受損造成部分人住在光復糖廠收容，許又引主任說，很難過學校變成這樣子，以後要如何上學、如何上班，很不安定，但是大家還是要振作起來，整理之後才能回到學校。

洪災造成花蓮縣光復幾所學校災情慘重，校園堆滿汙泥，老師沒有心情過教師節，也不知道從何清起，難過喊話「我們真的需要協助」。圖／許又引提供
洪災造成花蓮縣光復幾所學校災情慘重，校園堆滿汙泥，老師沒有心情過教師節，也不知道從何清起，難過喊話「我們真的需要協助」。圖／許又引提供
洪災造成花蓮光復鄉幾所學校災情慘重，校園堆滿汙泥，老師沒有心情過教師節，也不知道從何清起，難過喊話「我們真的需要協助」。圖／許又引提供
洪災造成花蓮光復鄉幾所學校災情慘重，校園堆滿汙泥，老師沒有心情過教師節，也不知道從何清起，難過喊話「我們真的需要協助」。圖／許又引提供
洪災造成花蓮光復鄉幾所學校災情慘重，校園堆滿汙泥，老師沒有心情過教師節，缺乏機具，也不知道從何清起，難過喊話「我們真的需要協助」。圖／許又引提供
洪災造成花蓮光復鄉幾所學校災情慘重，校園堆滿汙泥，老師沒有心情過教師節，缺乏機具，也不知道從何清起，難過喊話「我們真的需要協助」。圖／許又引提供
洪災造成花蓮光復鄉幾所學校災情慘重，校園堆滿汙泥，老師沒有心情過教師節，也不知道從何清起，難過喊話「我們真的需要協助」。圖／許又引提供
洪災造成花蓮光復鄉幾所學校災情慘重，校園堆滿汙泥，老師沒有心情過教師節，也不知道從何清起，難過喊話「我們真的需要協助」。圖／許又引提供
洪災造成花蓮光復鄉幾所學校災情慘重，校園堆滿汙泥，老師沒有心情過教師節，缺乏機具，也不知道從何清起，難過喊話「我們真的需要協助」。圖／許又引提供
洪災造成花蓮光復鄉幾所學校災情慘重，校園堆滿汙泥，老師沒有心情過教師節，缺乏機具，也不知道從何清起，難過喊話「我們真的需要協助」。圖／許又引提供

堰塞湖 馬太鞍溪 教師節 國軍

延伸閱讀

陳瑩提4花蓮洪災救助措施 涵蓋臨時工作、貸款利息補貼等

滿目瘡痍的花蓮光復鄉 國軍第5作戰區跨區支援工兵群救災

教師節連假首日往墾丁、小琉球遊客多 警方實施調撥車道

教師節連假首日蘇花交通順暢 非救災車輛請勿進入光復鄉災區

相關新聞

樺加沙風災農損逾3.3億「花蓮占比99％最嚴重」 農田埋沒達392公頃

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流洪患進入第5天。農業部公布最新災損統計，農糧署彙整各縣市政府查報資料統計，截至今天上午11時止...

鏟子超人不分國籍！日人喊「光復等我」 台鐵車長逐車廂鞠躬

今天教師節連假首日，數千名來自全國各地的「鏟子超人」湧入花蓮光復鄉災區當志工，不少人發現外籍人士投入救災的身影，也有台鐵...

民間重機械大軍開進！搜尋佛祖街小沂乾姑丈 他們答應「一定做到」

花蓮光復災情慘重，佛祖街搶救持續進行中，現場多台重機具輪番上陣，包含繼續找尋6歲女童小沂失聯的乾姑丈。台灣重機械聯合會副...

救人不能等！馬太鞍溪水流入市區妨礙救災 水利署調怪手開挖導水

花蓮馬太鞍溪堤防因堰塞湖洪水衝破2800公尺堤防，形成大缺口，溪水持續流入市區，嚴重妨礙救災。災後進入第5天，還有7人失...

賴總統：衷心感謝「鏟子超人」投入災區協助

花蓮光復鄉堰塞湖洪患造成死傷，賴清德總統今天表示，這幾天，看到許多熱心的「鏟子超人」投入災區協助，衷心感謝大家的團結，也...

花蓮洪災大量淤泥灌校園 沒心情過教師節…悲喊「我們需要協助」

洪災造成花蓮縣光復鄉幾所學校災情慘重，校園堆滿汙泥，老師沒有心情過教師節。由於目前災後復建人力大多集中在佛祖街等重災區，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。