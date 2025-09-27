花蓮洪災大量淤泥灌校園 沒心情過教師節…悲喊「我們需要協助」

洪災造成花蓮縣光復鄉幾所學校災情慘重，校園堆滿汙泥，老師沒有心情過教師節。由於目前災後復建人力大多集中在佛祖街等重災區，教師望著滿目瘡痍的校區，不知道從何清起，難過喊話「我們真的需要協助」，尤其很缺乏清運機具。

花蓮罕見的大洪災，造成光復高職、光復商工、光復國中及太巴塱國小受損，其中光復高職由教育部負責，縣府連日勘災，光復國中整層樓都被汙泥淹沒，災損6000萬元，太巴塱國小則是操場淹水造成紅土跑道流失，圍籬也有部分受損。

縣政府教育處表示，災後持續停班課，目前結合國軍等單位全力協助校園復原，盼下周二能夠恢復正常上課，統計受災學生315人，恢復上課後將提供心理輔導及簿本、書包等學用品。

教育處長翁書敏說，光復國中災情非常嚴重，一樓全部堆滿泥沙，這幾天有重機具開挖，國軍也來幫忙，幸好學生教室都在二樓，沒有受災，現在仍全力清除泥沙，目標還是希望教師節連假過後，讓學生能正常上課，也會提供給受災學生有需要簿本、書包、文具等用品。

不過，除了校園受損，還有大進國小目前是臨時收容所，有大批災民、物資，現由縣府社會處、民政處都單位評估，將學生上課與災民安置區隔開來，並規畫動線，若無法共用空間，需評估尋找其他的替代場地。

光復商工教務主任許又引在洪流來襲時，5位在宿舍的老師被沖走，其中2人被及時拉起來，另外3人自救脫困，生死關下所幸師生都平安，但因校園被厚厚的汙泥層層堆疊，教師節連假後可能採用線上教學。

她表示，校園變災區，這個教師節讓人很感傷，之前也有颱風豪雨，但從未遇過如此嚴重災情，真的很嚴重，整片校園都淹沒了，學校太大了，大片汙泥不知從何清起，無法依靠人力去挖，要靠機具，學校很缺機具，「我們真的需要協助」。

學校地下室都是汙泥，宿舍受損造成部分人住在光復糖廠收容，許又引主任說，很難過學校變成這樣子，以後要如何上學、如何上班，很不安定，但是大家還是要振作起來，整理之後才能回到學校。

