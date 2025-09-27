聽新聞
鏟子超人不分國籍！日人喊「光復等我」 台鐵車長逐車廂鞠躬
今天教師節連假首日，數千名來自全國各地的「鏟子超人」湧入花蓮光復鄉災區當志工，不少人發現外籍人士投入救災的身影，也有台鐵旅客目擊列車長向車廂滿滿的「鏟子超人」鞠躬。
花蓮光復災情慘重，在台南定居的日本人齋藤忠孝在臉書粉專記錄「忠孝的台湾生活」，他發文表示，花蓮是他在台灣的第二個家。這3天他內心掙扎，「這一年，花蓮給了我很多朋友和經驗」、「現在我能做些什麼呢」、「這個時候去花蓮，反而會造成麻煩吧」。但是他在SNS上看到很多鏟子超人抵達光復，他才再次意識到，「現在我該做的，不是光想，而是去行動」。
「雖然有點晚了，但我也決定成為鏟子超人，前往光復」。齋藤忠孝表示，他去住處附近的小北百貨採買物資，向店員說明情況後，對方很爽快幫忙準備，最後順利完成採購。他今晚就會從台南出發，前往花蓮，「天佑光復、光復等我」。
「移居實驗事」臉書粉專今天發文「下一站 ：光復」，他表示，此時此刻，坐上全滿的火車，真的真的非常非常的感動。列車長每走經過一個車廂就跟大家鞠一個躬，有些事連一句話都不用說，「說再多不如穿上雨鞋，謝謝疼愛花蓮的你們」、「嚴重懷疑台灣人一早就意圖讓人飆淚」。
