滿目瘡痍的花蓮光復鄉 國軍第5作戰區跨區支援工兵群救災

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
國軍第5作戰區出動52工兵群支援救災，在災區執行道路清淤作業，清除厚重的汙泥覆蓋大片區域。圖／陸軍十軍團提供
樺加沙颱風侵襲台灣，造成花蓮地區多處災情嚴重，其中光復鄉更是滿目瘡痍，中部第5作戰區連日持續跨區增援投入災後復原工作，官兵不分晝夜協助受災地區重建家園，並出動各類重型機具包括裝土機6部、鏟裝機2部、傾卸車2輛及照明尾車10輛，總計4項20具裝備迅速投入災區支援清理及復原作業。

據跨區救災部隊表示，今日上午進入受災最嚴重的光復鄉後，映入眼簾的是一片狼藉景象，厚重的汙泥覆蓋大片區域，當地村民懇請軍方能投入更多機具與人力協助清除淤泥，據軍方初步估計，僅清理1戶人家的汙泥就需要動用30名人力。

面對如此嚴峻的災情，第5作戰區指出，已大規模救災部署，立即調派大量人力機具支援，官兵們不分晝夜完成整備工作，迅速趕赴災區協助道路淤泥清除作業，運用各式機具加速復原進程，展現國軍行動力。

第5作戰區強調，持續與地方政府保持緊密聯繫，陸軍十軍團軍民合作重建家園，也派遣出動52工兵群支援救災，除了在災區執行道路清淤作業外，更在夜間執行救災機具上板作業，確保機具能夠迅速投入災區復原工作，展現國軍全天候救災的決心。

軍方表示，此次樺加沙颱風造成的災情雖然嚴重，但在國軍與地方政府通力合作下，部隊將依地方需求持續投入災後處置，確保人力與裝備發揮最大效能，全力協助花蓮受災地區早日恢復正常生活，讓民眾重返正常生活軌道。

國軍第5作戰區部隊今日上午進入受災最嚴重的光復鄉後，映入眼簾的是一片狼藉景象，厚重的汙泥覆蓋大片區域。圖／陸軍十軍團提供
國軍第5作戰區出動52工兵群支援救災，在災區執行道路清淤作業，清除厚重的汙泥覆蓋大片區域。圖／陸軍十軍團提供
國軍第5作戰區部隊今日上午進入受災最嚴重的光復鄉後，映入眼簾的是一片狼藉景象，厚重的汙泥覆蓋大片區域。圖／陸軍十軍團提供
國軍第5作戰區出動52工兵群支援救災，在災區執行道路清淤作業，清除厚重的汙泥覆蓋大片區域。圖／陸軍十軍團提供
