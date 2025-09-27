土石掩埋2公尺...2特搜隊已都搜過 高雄隊再挺進佛祖街原因曝

花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流，造成嚴重災情，其中佛祖街重災區，新北、花蓮及消防署特搜隊都搜過，但失聯者仍未尋獲，由於現場不少民房遭土石衝入掩埋約2公尺高，高雄市特搜隊今再次挺進，搜索可能受困的民眾及動物，不放棄一絲希望。

高雄市特搜隊今天上午在花蓮前進指揮所任務分配協調下，任務範圍主要以佛祖街周邊失聯民眾的區塊進行確認及擴大搜索，該地點近日已有花蓮縣、新北市及消防署特搜隊處理，但失聯者仍未尋獲。

由於佛祖街周圍民房遭土石沖入掩埋約2米高，高市特搜隊今再度挺進擴大搜尋，高雄特搜隊於花蓮協助救援，截至今天上午為止，已完成30處救援任務，協助脫困4人及4犬，高雄特搜隊仍將持續擴大搜尋災區，竭力搜索可能受困的民眾、動物，全力執行救援任務，不放棄一絲希望。 高雄市特搜隊今再次挺進花蓮光復鄉佛祖街，搜索可能受困的民眾、失聯者及動物，不放棄一絲希望。記者石秀華／翻攝 高雄市特搜隊今再次挺進花蓮光復鄉佛祖街，搜索可能受困的民眾、失聯者及動物，不放棄一絲希望。記者石秀華／翻攝 高雄市特搜隊今再次挺進花蓮光復鄉佛祖街，搜索可能受困的民眾、失聯者及動物，不放棄一絲希望。記者石秀華／翻攝

商品推薦