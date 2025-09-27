教師節連假首日蘇花交通順暢 非救災車輛請勿進入光復鄉災區

教師節連假首日，公路局長林福山視察南澳交控中心疏運與蘇花交通狀況，蘇花路廊今天上午交通順暢；由於花蓮光復鄉災區全力進行救災及復建，籲請非救災車輛勿進入災區，替代道路「北往南車輛」行駛193線道，「南往北車輛」行駛台11甲線，台鐵也加開10班次列車 。

花蓮洪災嚴重造成多人死傷，今天很多外縣市熱心民眾湧入花蓮救災及協助清理復建，公路局東區養護工程分局為避免主要的救災道路堵塞，已要求花蓮縣災害應變中心針對縣道193線及花46線指派警力於重要路口疏導交整。

公路局東區養護工程分局表示，因應台9線馬太鞍溪橋阻斷，橋址二端已佈設紐澤西護欄全面封閉禁止通行，從花蓮市往南車輛請行駛台11線或縣道193線，由光復往北車輛禁止行駛縣道193線，請行駛台11甲線（光豐公路）接台11線北上。

目前已設置替代路線標示牌33面、親民告示牌設置7面及可變資訊電子看板(CMS)9處，另考量目前光復鄉救災任務車輛執行復原工作頻繁進出市區，為緩解花蓮光復災區周邊道路車潮壅塞，台鐵公司於9月27日至29日將加開列車10班次，提供民間團體購票往返當地復原援助工作，詳細班次及停靠站請上台鐵公司網站查詢。

教師節連假首日交通狀況，公路局東區養護工程分局統計，蘇花路廊於清晨6時起南下車流逐漸增加，每小時交通量維持約600至700輛，蘇花路廊南北雙向車流順暢，截至上午10時，蘇花路廊宜蘭往花蓮南向累積車流量為4518輛，花蓮往宜蘭北向為1175輛。

在旅行時間方面，上午10時蘇澳至崇德經台9線蘇花改路段，南下旅行時間約74分，北上旅行時間約71分，建議往來宜蘭及花蓮用路人，使用蘇花改路段行駛，以節省旅行時間。 教師節連假首日蘇花路廊的交通順暢。圖／警方提供 今天很多外縣市熱心民眾湧入花蓮救災及協助清理復建，台鐵9月27日至29日將加開列車10班次。記者季相儒／攝影

商品推薦