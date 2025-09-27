西螺送新鮮蔬果和大批物資今前進花蓮 張嘉郡響應捐月薪

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀成重大災情，各界愛心湧進災區，雲林西螺新天宮主委黃耀慶號召西螺民間募捐救援物資、民生用品與蔬果等，今天凌晨出發前往災，立委張嘉郡也響應捐出1個月薪資。

「台灣同島一命」張嘉郡表示，花蓮災情造成重大傷亡，目前仍有許多失蹤者，這不只是花蓮人的傷痛，更是全台灣人的痛，各縣市政府及各界紛紛響應捐款與捐物資，協助光復鄉盡快重建家園。

西螺新天宮主委黃耀慶號召，並由雲林縣政顧問、西螺下㓓果菜合作社理事主席林彥輝、劦豐蔬果托運董事長黃盟宗等人發起募集各項救援物資，短短一天募集6輛大貨車的物資，今天凌晨出發前進花蓮。

募集救援物資包括飲用水、毛巾、免洗內褲、衣物、棉被等民生用品，以及圓鍬、掃把、漂白水、消毒液等清潔工具，西螺是國內蔬菜主產地，也募集大批雲林在地的蔬菜、水果等。

愛心隊昨晚在劦豐蔬果托運完成整備工作，立委張嘉郡前往為愛心志工隊加油打氣，也感謝大家辛苦長途跋涉送愛到災區，為雲林賑災盡心力。張嘉郡也當場宣布，捐出自己擔任立委1個月薪資所得，盼略盡棉薄之力。

張嘉郡表示，很感謝新天宮主委黃耀慶與縣政顧問林彥輝、劦豐蔬果托運董事長黃盟宗，百忙中募集物資並組隊前進花蓮賑災，把雲林縣民的關心與溫暖帶到花蓮，協助早日重建家園。 雲林縣蔬菜主產地的西螺發起送愛到花蓮，募集大批蔬果、民生物資今天前進災區。記者蔡維斌／翻攝

