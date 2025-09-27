花蓮救災中央地方不同步 侯友宜：應並肩作戰合作救災
花蓮光復鄉搶災今進入第五天，黃金72小時已過，仍有多人失聯，但地方中央救災步伐沒整合，甚至各自開前進指揮站。新北市長侯友宜表示，大家應該並肩作戰，通力合作救災。
侯友宜昨下午出席「新北市產業發展諮詢委員會114年第2次會議」時有感而發，他說中央地方此時要合作，就像去年10月金山萬里淹水，並盡快把住宅泥土清出，不然後續會很辛苦。
今早中央地方在花蓮各開各的搶災記者會，中央上午10時先開，花蓮縣府則在半小時後進行，互別苗頭意味濃厚。
侯友宜表示，花蓮的救災是如火如荼的進行，一切以大家一起並肩作戰的方式，通力合作救災，更重要是要復原，大家的復原的腳步，要能夠更快，讓災民能夠回歸到正常。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言