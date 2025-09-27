花蓮救災中央地方不同步 侯友宜：應並肩作戰合作救災

花蓮光復鄉搶災今進入第五天，黃金72小時已過，仍有多人失聯，但地方中央救災步伐沒整合，甚至各自開前進指揮站。新北市長侯友宜表示，大家應該並肩作戰，通力合作救災。

侯友宜昨下午出席「新北市產業發展諮詢委員會114年第2次會議」時有感而發，他說中央地方此時要合作，就像去年10月金山萬里淹水，並盡快把住宅泥土清出，不然後續會很辛苦。

今早中央地方在花蓮各開各的搶災記者會，中央上午10時先開，花蓮縣府則在半小時後進行，互別苗頭意味濃厚。

侯友宜表示，花蓮的救災是如火如荼的進行，一切以大家一起並肩作戰的方式，通力合作救災，更重要是要復原，大家的復原的腳步，要能夠更快，讓災民能夠回歸到正常。

商品推薦