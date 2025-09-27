比愛心再赴花蓮 蕭美琴：我們不管扮演任何角色都能夠走在一起

快訊

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
蕭美琴一上台就比愛心手勢，並表示下午要再赴花蓮。記者游明煌／攝影
副總統蕭美琴今天上午參加新北市福隆海水浴場無障礙海洋日活動時，關切花蓮災情，她說，在台灣最需要的時候，「我們不管扮演任何的角色，都能夠走在一起，一起關懷彼此、相互幫助。」這也是台灣最令人感動的地方，下午她將再赴花蓮關心。

明怡基金會與輪椅夢公園聯盟共同發起的「927台灣無障礙海洋日」，今天在新北市福隆海水浴場舉行，集結200位來自全台的輪椅使用者，共同完成大規模的身障者水上活動，實現「輪椅到海面」的創舉，副總統蕭美琴親臨現場。

蕭美琴一上台就比出愛心手勢，致詞到尾聲時，話鋒一轉，仍關切花蓮災情，她說，因為大家迫不及待要趕快下水，因此她的致詞減半，到此為止，但她最後要說一句，她非常羨慕大家今天可以下海，她也很想要下海跟大家一起參與，但她稍後還有其他的任務，就是要到花蓮去。

蕭美琴表示，她今天也要特別謝謝大家能夠心繫花蓮，在台灣最需要的時候，我們不管扮演任何的角色，都能夠走在一起，一起關懷彼此，一起相互幫助，這也是台灣最溫暖、最可愛、最令人感動喜愛的地方。

蕭美琴一上台就比愛心手勢，並表示下午要再赴花蓮。記者游明煌／攝影
