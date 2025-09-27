大批熱心民眾到花蓮幫忙！他急呼籲「別開車」：已影響救災
花蓮馬太鞍溪堰塞湖日前發生溢流，大量泥水沖入光復鄉，造成嚴重災情，有不少熱心民眾前往花蓮協助救災。對此，一名網友分享，真的不要再開車進來，直呼「車比人還多，根本無法救災！」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在臉書社團「爆廢公社二館」表示，感謝大家願意到光復鄉幫忙清理淤泥，但現場交通已經癱瘓，光是短短50公尺的路，就塞了半小時，嚴重拖慢救災進度，直呼「車比人還多！根本無法救災了！」。
從網友貼出的照片可發現，災區不管大路、小巷都被車陣填滿，他也呼籲「如果想來幫忙的民眾，麻煩請坐火車到光復車站，再徒步行走進來就好，謝謝大家！」。
貼文一出後，不少網友都表示「我想說，台灣人的人情味，全世界都跟不上」、「連假看到這個場景覺得好感動，大家真好」、「真的災區讓工程車進入就好，私家車就不要去擠」、「台灣有您們真好，非常謝謝您們大家，但也要注意自身安全」、「政府應該協調計程車跟飯店幫忙，這樣比較容易解決交通」。
此外，也有部分網友回應「有的會想自己開車，可能是想結束之後車宿，明天繼續幫忙吧，可能要請人規劃一下車流跟幫忙方向，畢竟大部分都不是在地人，導航到終點可能都是同一個地方才會塞住」、「畢竟從外地這麼遠過去，車上載的是自己載送的物資跟工具，開車是難免的」、「應該都是送物資的居多，很多民間收集物資的人，都是今天送過去」。
