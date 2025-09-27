7+7天中央付錢！「安心住宿」花蓮災民每日補助最高2000

花蓮光復鄉堰塞湖洪患造成上千家戶受災，行政院推出「安心住宿」方案，針對目前公設或在地原民單位設置的收容災民，提供旅宿補助，每人每天最高2000元，補助7天可再延長7天，行政院強調，這是短期安置措施，中長期規畫都在討論。

洪水造成光復鄉7村受災嚴重，縣府在大進國小、大全社區等地開設收容所，在地的馬太鞍、太巴塱教會也提供安置，收容人數約千人，賴清德總統日前訪視馬太鞍教會，宣布要以旅宿安置，「錢由中央付」。

中央災害應變中心前進協調所總協調官、經濟部次長賴建信今天宣布，「安心住宿」方案今天起上路。衛福部指出，補助對象為公設或原民單位開設的收容所，每人每天最高2000元，核實支給，住宿期限7天，必要時可再延7天，經費來源是運用賑災基金會善款。

衛福部表示，「安心住宿」今天起上路，已請縣府登記符合資格的災民意願媒合安排，此方案由花蓮縣旅館公會媒合有意願的旅宿，目前有300家參與，現可提供700人的住宿量能，盼更多旅宿加入。

衛福部表示，因馬太鞍溪以南的旅宿，目前多有搜救隊、救災人員入住，甚至更南邊的瑞穗、玉里訂房率也很高，因此30家旅宿以馬太鞍溪以北的旅宿為主，考量到馬太鞍溪橋斷交通不方便，會提供收容所到旅宿間的接駁。

總協調官賴建信表示，這只是短期緊急安置措施，讓收容災民可以住得舒服一些，中長期包括租屋、組合屋等方案都在規畫；至於交通接駁只在收容所到旅宿間，災民擔心上班、上課、採買等不方便，賴建信也指示交通部等單位研議彈性接駁方式。 賴清德總統（右二）25日到花蓮光復鄉勘災，走訪馬太鞍教會探視災民。本報資料照片

