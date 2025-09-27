聽新聞
響應救災贈55箱海味罐頭、乾糧 台北漁產公司：盼花蓮度過難關
花蓮光復鄉受馬太鞍溪堰塞湖溢流災情慘重，各界紛紛馳援物資，台北漁產公司也響應北市府賑災行列，捐贈55箱物資，並於26日晚間發車送往花蓮物資中心。
光復鄉災情受到各界關注，政府單位救災之外，許多民間團體、志工、個人到當地投入救援及送物資行列。
台北漁產公司表示，響應北市府賑災活動，立即籌措物資送往花蓮物資中心，包含魚鬆600罐、海味罐頭900罐、乾糧140包，共計55箱物資，並在台北農產公司及花蓮縣吉安鄉農會協助下，26日晚間發車送往花蓮物資中心。
台北漁產公司表示，颱風雖已遠離，但災後造成道路中斷、住家受損，居民生活受到嚴重影響，公司也希望綿薄之力，助花蓮鄉親度過難關，讓家園即早恢復往日。
