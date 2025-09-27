快訊

AI狂飆還能再「單押」？ 專家看台股操作未來瞄準2關鍵

大批熱心民眾到花蓮幫忙！他急呼籲「別開車」：已影響救災

64歲退休男擁1600萬自豪「從不缺錢」！三餐都叫外送…最後得憂鬱症

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮光復鄉佛祖街怪手挺進 急開挖失聯母女檔住家

聯合報／ 記者林佳彣／花蓮即時報導
花蓮光復佛祖街搶救今天持續進行，花蓮縣消防局搜救人員前往持續搜尋失聯的87歲黃姓婦人。記者林佳彣／攝影
花蓮光復佛祖街搶救今天持續進行，花蓮縣消防局搜救人員前往持續搜尋失聯的87歲黃姓婦人。記者林佳彣／攝影

花蓮縣光復鄉災情慘重，佛祖街搶救今天持續進行，上午怪手已開路至疑似母女檔的住家，正在嘗試開挖屋頂；一度傳出現場電桿還沒斷電，經了解電線是晚上路燈所用。由於尚未尋獲的87歲黃姓婦人，花蓮縣消防局花蓮分隊小隊長王先敏率隊，徒步前往中。

花蓮光復佛祖街搶救今天持續進行，上午傳出怪手挖路時有挖到一具遺體，花蓮縣消防局搜救人員前往會合。記者林佳彣／攝影
花蓮光復佛祖街搶救今天持續進行，上午傳出怪手挖路時有挖到一具遺體，花蓮縣消防局搜救人員前往會合。記者林佳彣／攝影
花蓮光復佛祖街搶救今天持續進行，花蓮縣消防局搜救人員前往持續搜尋失聯的87歲黃姓婦人。記者林佳彣／攝影
花蓮光復佛祖街搶救今天持續進行，花蓮縣消防局搜救人員前往持續搜尋失聯的87歲黃姓婦人。記者林佳彣／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪 光復鄉

延伸閱讀

花蓮搶災又見1具男性遺體！漂離大同村30公里 家屬視訊確認身分中

雲林西螺民間募6大卡車物資今赴花蓮 張嘉郡響應捐1個月所得

影／搜救現場空拍 曝屏東特搜陷泥沼地艱難趴地爬行畫面

花蓮洪災災民旅宿安置每日最高2000元 10月底前政府埋單

相關新聞

又一具遺體！花蓮光復鄉佛祖街怪手挖到 現場急斷電避免搜救危險

花蓮縣光復鄉災情慘重，佛祖街搶救今天持續進行，上午傳出怪手挖路時有挖到一具遺體，不清楚是哪位失聯者，疑似失聯的母女檔...

花蓮搶災又見1具男性遺體！漂離大同村30公里 家屬視訊確認身分中

花蓮搶災今天進入第5天，已釀15死8失聯，救災人員今天擴大搜索，上午在壽豐鄉的米棧橋處，發現一具男性遺體，疑為失聯多日住...

「鏟子超人」外媒大讚 卓榮泰：賴清德一句話被無謂擴大 此時最需團結

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水重創光復鄉，許多災民家園盡毀，不少「鏟子超人」志工自備工具投入清理家園行列。行政院長卓榮泰今...

獨／陽明交大退休教授失聯…妻困18小時獲救 兒慟：爸叫了一聲就被沖走了

今起教師節三天連假，但住在花蓮縣光復鄉佛祖街的陽明交通大學退休教授高銘盛，因堰塞湖溢流大水衝入住家失聯至今，高銘盛跟妻子...

花蓮洪災15死7失聯78傷 堰塞湖最新空拍照曝：壩頂高度降至86公尺

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災共造成15死7失聯78傷，包括重傷16人、中傷49人、輕傷13人，今將持續搜尋失聯者下落及進行災區...

影／搜救現場空拍 曝屏東特搜陷泥沼地艱難趴地爬行畫面

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，屏東縣消防局馳援花蓮4天3夜，26日傍晚回到屏東結束支援。從當時現場空拍搜救畫面，搜救...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。