花蓮光復鄉佛祖街怪手挺進 急開挖失聯母女檔住家

花蓮縣光復鄉災情慘重，佛祖街搶救今天持續進行，上午怪手已開路至疑似母女檔的住家，正在嘗試開挖屋頂；一度傳出現場電桿還沒斷電，經了解電線是晚上路燈所用。由於尚未尋獲的87歲黃姓婦人，花蓮縣消防局花蓮分隊小隊長王先敏率隊，徒步前往中。 花蓮光復佛祖街搶救今天持續進行，上午傳出怪手挖路時有挖到一具遺體，花蓮縣消防局搜救人員前往會合。記者林佳彣／攝影 花蓮光復佛祖街搶救今天持續進行，花蓮縣消防局搜救人員前往持續搜尋失聯的87歲黃姓婦人。記者林佳彣／攝影

