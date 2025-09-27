「鏟子超人」前進光復 張曼娟：平凡又偉大 真台灣人

來自全國各地「鏟子超人」進入花蓮光復鄉災區，協助災後復原工作，成為台灣最美的風景。作家張曼娟也大受感動，她表示，穿著雨鞋自動自發、既平凡又偉大的鏟子超人，「這才是我認識的，善良、熱血、慷慨付出的，真台灣人」。

張曼娟表示，看見困在泥中動彈不了的狗狗，被救難人員費盡心力救出來，淚水不知不覺溢出眼眶。救難犬不知救出過多少人，現在，讓人類來救毛孩吧。 來自全國各地「鏟子超人」進入花蓮光復鄉災區，協助災後復原工作，成為台灣最美的風景。記者季相儒／攝影

