花蓮搶災又見1具男性遺體！漂離大同村30公里 家屬視訊確認身分中
花蓮搶災今天進入第5天，已釀15死8失聯，救災人員今天擴大搜索，上午在壽豐鄉的米棧橋處，發現一具男性遺體，疑為失聯多日住光復鄉大同村的64歲蔡姓男子，蔡男家屬正透過視訊，確認遺體身分。
遺體發現位置距離大同村近30公里，救災人員研判順著水流從馬太鞍溪一路漂到花蓮溪下游，還要確認遺體身分，才能列入死亡人數。
消防署指出，投入人力和單位有10個縣市消防機關，11個單位，車輛116部，人員351人，這幾天總動員1550人，車輛503丙次，救出711人，死亡15人，失聯7人，受傷78人，今天工作重點有二，一是失聯人員的搜救，地點放在佛街; 自強路和武昌街，重機具與人員全力排除障礙物，讓人員能夠順利入屋搜尋。
不過鑑於黃金救援72小時已過，搜索漸趨艱鉅，也有部分消防局搜救人員完成任務，先行返回駐地。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
