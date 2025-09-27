快訊

花蓮搶災又見1具男性遺體！漂離大同村30公里 家屬視訊確認身分中

聯合報／ 記者翁至成王燕華李承穎／連線即時報導
花蓮搶災進入第五天。記者林佳彣／攝影
花蓮搶災進入第五天。記者林佳彣／攝影

花蓮搶災今天進入第5天，已釀15死8失聯，救災人員今天擴大搜索，上午在壽豐鄉的米棧橋處，發現一具男性遺體，疑為失聯多日住光復鄉大同村的64歲蔡姓男子，蔡男家屬正透過視訊，確認遺體身分。

遺體發現位置距離大同村近30公里，救災人員研判順著水流從馬太鞍溪一路漂到花蓮溪下游，還要確認遺體身分，才能列入死亡人數。

消防署指出，投入人力和單位有10個縣市消防機關，11個單位，車輛116部，人員351人，這幾天總動員1550人，車輛503丙次，救出711人，死亡15人，失聯7人，受傷78人，今天工作重點有二，一是失聯人員的搜救，地點放在佛街; 自強路和武昌街，重機具與人員全力排除障礙物，讓人員能夠順利入屋搜尋。

不過鑑於黃金救援72小時已過，搜索漸趨艱鉅，也有部分消防局搜救人員完成任務，先行返回駐地。

堰塞湖 馬太鞍溪 遺體 光復鄉

