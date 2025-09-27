「鏟子超人」外媒大讚 卓榮泰：賴清德一句話被無謂擴大 此時最需團結

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水重創光復鄉，許多災民家園盡毀，不少「鏟子超人」志工自備工具投入清理家園行列。行政院長卓榮泰今天出席農業部活動時表示，民眾自備工具回鄉救災，都是耐心、毅力、信任與關懷的體現，台灣人的溫暖連外媒都稱道，救災過程中賴清德總統都是懷著一顆心，卻因為一句話、一個鏡頭被無謂地擴大，此時最需要的非任何人的稱讚，而是國人更加團結與信任。

卓榮泰今天出席農業部第一屆食農教育大會。他致詞時表示，此時很多國人的心都在花蓮，心都與花蓮人在一起，賴清德總統昨天也表示「此時我們都是花蓮人」。

近日不少民眾自備工具到災區清淤，卓榮泰說，看到很多志工湧入花蓮，政府也加開列車、安頓志工環境，由前進指揮所努力安排，讓志工做服務也有舒適的環境。又近日看到民眾自備鏟子、背著水桶前往，都是耐心、毅力與基本的信任和關懷，連外媒都稱道。

但卓榮泰話鋒一轉，他說，此時最需要的，不是任何人的稱讚，而是國人更加地團結與信任。救災過程中總統等都是懷著一顆心，卻因為一句話、一個鏡頭被做無謂地擴大。

他強調，無論是國軍官兵到民間團體，以及當地縣政府工作團隊，都應該給予溫暖與感謝才對，對此，還是給予全國的救災朋友鼓勵。

卓榮泰說，他近日造訪花蓮，看到堰塞湖溢堤下造成國人傷亡，財產損失不計其數，政府正傾全力集結所有力量幫民眾清理環境，也會從街道清理進入到家園清理。目前當地安置中心約數十到數百人不等，民眾晚上躺臥在椅子上，無法好好休息，更何況是對家園的修復和復原，因此前天總統已表示中央要來負責，要讓民眾有安心的地方居住。

卓榮泰也表示，經兩天努力，行政院於花蓮的前進協調所已透過當地旅館公會洽妥30間旅館，騰出700間房間，有需要就可接駁入住，災民白天要在安置中心看守家園，晚上有需要，就能到安心的環境休息。 行政院長卓榮泰（左）今天在農業部長陳駿季（右）陪同下，出席「第一屆食農教育大會」開幕典禮。記者胡經周／攝影

