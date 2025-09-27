快訊

獨／陽明交大退休教授失聯…妻困18小時獲救 兒慟：爸叫了一聲就被沖走了

聯合報／ 記者翁至成／花蓮即時報導
花蓮縣光復鄉因堰塞湖溢流大水釀災情嚴重。記者季相儒／攝影
花蓮縣光復鄉因堰塞湖溢流大水釀災情嚴重。記者季相儒／攝影

今起教師節三天連假，但住在花蓮縣光復鄉佛祖街的陽明交通大學退休教授高銘盛，因堰塞湖溢流大水衝入住家失聯至今，高銘盛跟妻子當時在客廳，大水突如其來，妻子幸運抓住電線憑著堅強意志爬上屋頂，逾18小時終獲救。高的兒子受訪說，聽聞大水消息，前天從國外趕回台灣，昨天在現場等了大半天盼好消息，苦嘆「至今完全進不去，那邊就是你看到都很絕望，我都不知道我媽怎麼活下來」。

高的兒子哀痛說，父母原本住在新竹，十幾年前退休後在花蓮光復鄉買了一塊地，築起想望的退休家園，雖然自己長年旅居國外工作，仍定期打電話回家關心父母。

「那天朋友打電話跟我說光復鄉淹水了，好像很嚴重，我立刻打給爸媽，但完全聯絡不上」，他回憶，心中隱隱感到不安，直到後來才從消息得知，母親在洪流中憑著抓住屋內電線、家具，爬上漂浮床墊、屋頂，才幸運撿回一命，「媽媽最後是被直升機救起來的」，從爬上屋頂到獲救，足足受困18個小時。

他說，得知消息後，立刻在25日從國外搭機返台，連夜驅車趕回光復，焦急等待搜救結果，「昨天我在現場守了一整天，始終無法靠近家門一步，現場完全進不去，那邊就是你看到都很絕望」，他語帶哽咽地說「我都不知道我媽怎麼活下來的」。

回想災難發生那刻，他說父母原本靜靜待在家，在客廳閒話家常，未料短短幾分鐘，水勢像怒海翻浪湧入屋內，瞬間淹沒整棟房子，水位急速上升、很快就高過屋頂，父母來不及逃生，只能拚命掙扎，「那時水直接滅頂，完全高過屋頂，就像浪一樣」。

他說，「媽媽在洪水中喝了不知多少水，全身包括耳朵、眼睛、鼻子都浸滿了沙子，甚至肺部都有泥沙，腳也被刺受傷，為了清創，醫師開了一道超過20公分的傷口」。

令人心碎的是，母親在洪水中曾聽見父親大聲呼喊，卻隨即被洪流吞沒，「媽媽說，爸爸最後還叫了一聲，就被水沖走了」。他說，父親一向水性不錯，讓他仍抱著一絲希望，昨天也利用空拍機沿著洪流方向搜尋，盼能找到父親可能漂流的地點，「我們都還在等，希望有奇蹟出現」。

陽明交大退休教授高銘盛遭花蓮洪水沖走，至今下落不明。（翻攝自Threads）
陽明交大退休教授高銘盛遭花蓮洪水沖走，至今下落不明。（翻攝自Threads）
花蓮縣光復鄉因堰塞湖溢流大水釀災情嚴重。記者季相儒／攝影
花蓮縣光復鄉因堰塞湖溢流大水釀災情嚴重。記者季相儒／攝影

「鏟子超人」大量湧入光復鄉 台鐵宣布3項加強疏運措施

獨／陽交大退休教授遭洪水沖走 曾獲傑出教學獎 同事：一生專注研究

悲傷教師節…陽明交大退休教授遭洪水沖走 失聯迄今未獲

還記得水桶陣嗎？總統教育獎得主清大返基中演講 王辰翰：我不認輸

又一具遺體！花蓮光復鄉佛祖街怪手挖到 現場急斷電避免搜救危險

花蓮縣光復鄉災情慘重，佛祖街搶救今天持續進行，上午傳出怪手挖路時有挖到一具遺體，不清楚是哪位失聯者，疑似失聯的母女檔...

花蓮搶災又見1具男性遺體！漂離大同村30公里 家屬視訊確認身分中

花蓮搶災今天進入第5天，已釀15死8失聯，救災人員今天擴大搜索，上午在壽豐鄉的米棧橋處，發現一具男性遺體，疑為失聯多日住...

「鏟子超人」外媒大讚 卓榮泰：賴清德一句話被無謂擴大 此時最需團結

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水重創光復鄉，許多災民家園盡毀，不少「鏟子超人」志工自備工具投入清理家園行列。行政院長卓榮泰今...

獨／陽明交大退休教授失聯…妻困18小時獲救 兒慟：爸叫了一聲就被沖走了

今起教師節三天連假，但住在花蓮縣光復鄉佛祖街的陽明交通大學退休教授高銘盛，因堰塞湖溢流大水衝入住家失聯至今，高銘盛跟妻子...

花蓮洪災15死7失聯78傷 堰塞湖最新空拍照曝：壩頂高度降至86公尺

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災共造成15死7失聯78傷，包括重傷16人、中傷49人、輕傷13人，今將持續搜尋失聯者下落及進行災區...

影／搜救現場空拍 曝屏東特搜陷泥沼地艱難趴地爬行畫面

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，屏東縣消防局馳援花蓮4天3夜，26日傍晚回到屏東結束支援。從當時現場空拍搜救畫面，搜救...

