衛福部再派2醫院進駐花蓮災區安置所 更有暖心小故事

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成許多居民受困，且聯外交通跟醫療可近性降低，衛生福利部立即啟動緊急醫療支援，今起將再增派部立台北醫院與部立桃園醫院醫療團隊進駐光復太巴塱教會（Tafalong a kiwkay）安置所，每日上午及下午各安排5名醫護人員提供服務。

醫福會執行長林慶豐受命擔任衛生醫療組總指揮，責成花蓮醫院及玉里醫院分別於大全收容中心、光復糖廠設立「醫療關懷站」與「安心小站」。經與花蓮縣衛生局討論評估後，今再派部立台北醫院與部立桃園醫院醫療團隊進駐。

大全村醫療關懷站自啟用以來，主要協助安置民眾與當地居民處理外傷、急性病痛及慢性病藥物中斷等問題。花蓮醫院醫護團隊分享，一位罹患慢性阻塞性肺病的高齡長者，因緊急撤離未能攜帶每日必需的保養性支氣管擴張劑，醫師江俊宜、護理長何妙芬及護理師張思婷，立即聯繫院內藥局調度藥品，並於隔日送達，成功確保長者治療不中斷，解除斷藥疑慮。

光復安心小站則同時提供醫療服務與心理安撫，協助災民穩定情緒。近日，一位母親帶著小男孩前來，孩子夜間無法安睡，但起初否認害怕，直到在心理師陪伴下，逐漸說出因洪水驚魂未定的恐懼經驗，心理師也肯定男孩母親在夜裡的擁抱與守候，成為最直接的安全感來源，讓孩子勇敢表達心聲。

專家提醒，災後兒童常出現夢魘、害怕聲響或情緒不安，皆屬常見反應。父母的陪伴、傾聽與擁抱，是最重要的支持；若症狀持續影響生活，建議尋求專業心理師協助，共同守護孩子的心靈健康。透過「醫療關懷站」與「安心小站」的設置，讓災民在困境中感受到支持與希望，重建生活的力量。

