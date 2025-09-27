聽新聞
影／堰塞湖溢流 工程人員堤防測量摔陷泥沼…特搜隊馳援
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流釀慘重災情，工程人員投入救災作業，涉險在堤岸旁測量，不慎身陷泥沼，整個人差點被活埋，嘉義縣消防局特搜人員趕往救援，設法踩著木板靠近，將工程人員從泥濘中救出，工程人員經隨隊醫師檢查沒有大礙，還能自行。
嘉義縣長翁章梁9月25日指派消防局特搜人員趕往花蓮協助災害搶救任務，與花蓮縣消防局保持聯繫，接受任務派遣，昨天中午12時許接獲通報，有名男性工程人員受困堤岸旁，特種搜救隊前往搶救，發現他已有超過半身陷入泥淖無法自行脫困。
特搜大隊長王景賓說，堤岸旁四周都是泥沼區域，無法直接接近，先拋出繩索讓工程人員拉住，但他受困泥沼無法脫身，特搜人員在附近找到一些木板及鐵皮，靠近後踩在物品上，將工程人員身旁泥巴挖掘刨除，最後再施力將他拉出泥淖，一起走回岸邊。
嘉義縣消防局表示，工程人員成功脫困後，由隨隊的嘉義基督教醫院醫師黃漢群協助評估與簡易處置，所幸工程人員身上無明顯外傷，身體也沒有其他感到不適的症狀，意識清楚、尚能自行行走，由消防人員陪同離開現場。
