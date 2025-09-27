雲林西螺民間募6大卡車物資今赴花蓮 張嘉郡響應捐1個月所得

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，衛福部25日啟動公益募款「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」，截至昨日已破2億1090萬餘元，社會各界響應募款投入賑災與災後重建，國民黨立委張嘉郡也響應捐出一個月所得。

雲林西螺新天宮主委黃耀慶號召，西螺民間發起募集各項救援物資、民生用品與蔬果、飲用水等，共計募集6輛大貨車的物資，募集的救援物資包括飲用水、毛巾、免洗內褲、衣物、棉被等民生用品，以及圓鍬、掃把、漂白水、消毒液等清潔工具，還有雲林在地的蔬菜、水果等免煮食物等，在今凌晨出發前往花蓮。

「台灣同島一命，每個人都是花蓮人。」張嘉郡表示，花蓮發生災情，造成多人傷亡，這不只是花蓮人的傷痛，也是全台灣人的傷痛，感謝新天宮主委黃耀慶與縣政顧問林彥輝、劦豐蔬果托運董事長黃盟宗願意拋磚引玉，百忙之中抽空募集物資並安排前往花蓮賑災，盼光復鄉盡快恢復家園，並捐出自己擔任立委的一個月薪資所得，盼略盡棉薄之力。

