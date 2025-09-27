聽新聞
0:00 / 0:00
雲林西螺民間募6大卡車物資今赴花蓮 張嘉郡響應捐1個月所得
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，衛福部25日啟動公益募款「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」，截至昨日已破2億1090萬餘元，社會各界響應募款投入賑災與災後重建，國民黨立委張嘉郡也響應捐出一個月所得。
雲林西螺新天宮主委黃耀慶號召，西螺民間發起募集各項救援物資、民生用品與蔬果、飲用水等，共計募集6輛大貨車的物資，募集的救援物資包括飲用水、毛巾、免洗內褲、衣物、棉被等民生用品，以及圓鍬、掃把、漂白水、消毒液等清潔工具，還有雲林在地的蔬菜、水果等免煮食物等，在今凌晨出發前往花蓮。
「台灣同島一命，每個人都是花蓮人。」張嘉郡表示，花蓮發生災情，造成多人傷亡，這不只是花蓮人的傷痛，也是全台灣人的傷痛，感謝新天宮主委黃耀慶與縣政顧問林彥輝、劦豐蔬果托運董事長黃盟宗願意拋磚引玉，百忙之中抽空募集物資並安排前往花蓮賑災，盼光復鄉盡快恢復家園，並捐出自己擔任立委的一個月薪資所得，盼略盡棉薄之力。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言