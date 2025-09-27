花蓮光復災情慘重 慈濟投入救災 證嚴法師給慰問信曝光

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
證嚴法師慰問信全文。圖／慈濟基金會提供
洪災重創花蓮光復鄉，慈濟慈善基金會表示，慈濟基金會創辦人證嚴法師這幾日非常憂心，持續關注救災狀況，並指示慈濟迅速行動，盡快送上物資，不讓災民挨餓受寒；並特別致上慰問信，希望能溫暖鄉親的內心。

●證嚴法師慰問信全文：

敬愛的鄉親們：

大自然的威力不容輕忽，尤其氣候極端，導致災難頻傳。強颱樺加沙侵襲台灣，從颱風海上警報發布時，慈濟花蓮本會在靜思精 舍即時成立災害應變中心。台東、花蓮志工心繫長者及弱勢家庭，在颱風來臨之前，及時電話關懷或家庭訪視，確保他們居家安全且糧食無缺。並到安置所關懷鄉親。同時整備物資，配合各級政府安置所，因應需求，供應熱食，提供福慧床、毛毯、淨斯隔屏等物資，讓避難鄉親們使用。

樺加沙颱風帶來豪大雨使溪水暴漲、道路坍方，電力及交通中斷，特別是花蓮光復，馬太鞍溪堰塞湖潰決溢流，洪水與土石傾瀉而下，市區街道頃刻成河，不少房屋與車輛遭沖毀。由於風雨的強烈侵襲，溪水暴漲造成交通受阻，鄉親們一度受困，災情頻頻傳來，畫面看到滿目瘡痍、怵目驚心的景象，證嚴內心不忍又難安， 心繫著鄉親的家園是否無恙？人人是否平安？

鄉親家園遭受如此災害衝擊，證嚴深感不捨，希望能協助鄉親盡早整頓家園，恢復日常生活。除了立即勘災、了解災況。感恩慈濟人及時匯聚愛的能量，在風雨漸歇之際，即刻投入社區關懷、清掃淤泥，並備妥「安心祝福禮」，向受災的鄉親表達真誠的關懷與祝福，也膚慰鄉親驚惶的心靈。

天災造成嚴重災情，鄉親受災之苦，證嚴感同身受。願這場災難能喚起人人戒慎虔誠的心，疼惜大地、守護環境，以蔬食護生來調和天地，用善念善行造福人間，唯有大地平安，人類方能安樂。 祈願人心淨化、社會祥和、天下無災無難！

虔誠祝福人人平安，家家吉祥！

佛教慈濟基金會創辦人 釋證嚴 合十 二○二五年九月廿五日

花蓮洪災15死7失聯78傷 堰塞湖最新空拍照曝：壩頂高度降至86公尺

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災共造成15死7失聯78傷，包括重傷16人、中傷49人、輕傷13人，今將持續搜尋失聯者下落及進行災區...

影／搜救現場空拍 曝屏東特搜陷泥沼地艱難趴地爬行畫面

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，屏東縣消防局馳援花蓮4天3夜，26日傍晚回到屏東結束支援。從當時現場空拍搜救畫面，搜救...

教師節慶祝取消…光復國中覆蓋1公尺淤泥 老師也在揮剷搶災拚開學

明天就是教師節，3天連假今展開，但花蓮光復災情慘重，光復國中遍地滿是泥沙、汙水，校方正努力修復校園，力拚9月30日讓師生...

悲傷教師節…陽明交大退休教授遭洪水沖走 失聯迄今未獲

教師節連假今天展開，但花蓮災情慘重，對當地教師來說相當沈重，陽明交通大學退休教授高銘盛當時在佛祖街家中，水直接衝入屋裡，...

影／高雄搜救犬咪娜花蓮災區掉泥漿…奮力爬起 網不捨：心揪了一下

花蓮洪災重創，高雄市特搜隊帶著5隻搜救犬深入光復災區救援，其中一隻搜救犬咪娜昨在殘破屋舍和泥地找尋可能失蹤者，不小心掉進...

「鏟子超人」大量湧入光復鄉 台鐵宣布3項加強疏運措施

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決，洪水重創光復鄉，許多災民家園盡毀，重建之路遙遙無期，然而，在滿目瘡痍的災區中，「台灣最美的風景」...

