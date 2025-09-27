花蓮光復災情慘重 慈濟投入救災 證嚴法師給慰問信曝光

洪災重創花蓮光復鄉，慈濟慈善基金會表示，慈濟基金會創辦人證嚴法師這幾日非常憂心，持續關注救災狀況，並指示慈濟迅速行動，盡快送上物資，不讓災民挨餓受寒；並特別致上慰問信，希望能溫暖鄉親的內心。

●證嚴法師慰問信全文：

大自然的威力不容輕忽，尤其氣候極端，導致災難頻傳。強颱樺加沙侵襲台灣，從颱風海上警報發布時，慈濟花蓮本會在靜思精 舍即時成立災害應變中心。台東、花蓮志工心繫長者及弱勢家庭，在颱風來臨之前，及時電話關懷或家庭訪視，確保他們居家安全且糧食無缺。並到安置所關懷鄉親。同時整備物資，配合各級政府安置所，因應需求，供應熱食，提供福慧床、毛毯、淨斯隔屏等物資，讓避難鄉親們使用。

樺加沙颱風帶來豪大雨使溪水暴漲、道路坍方，電力及交通中斷，特別是花蓮光復，馬太鞍溪堰塞湖潰決溢流，洪水與土石傾瀉而下，市區街道頃刻成河，不少房屋與車輛遭沖毀。由於風雨的強烈侵襲，溪水暴漲造成交通受阻，鄉親們一度受困，災情頻頻傳來，畫面看到滿目瘡痍、怵目驚心的景象，證嚴內心不忍又難安， 心繫著鄉親的家園是否無恙？人人是否平安？

鄉親家園遭受如此災害衝擊，證嚴深感不捨，希望能協助鄉親盡早整頓家園，恢復日常生活。除了立即勘災、了解災況。感恩慈濟人及時匯聚愛的能量，在風雨漸歇之際，即刻投入社區關懷、清掃淤泥，並備妥「安心祝福禮」，向受災的鄉親表達真誠的關懷與祝福，也膚慰鄉親驚惶的心靈。

天災造成嚴重災情，鄉親受災之苦，證嚴感同身受。願這場災難能喚起人人戒慎虔誠的心，疼惜大地、守護環境，以蔬食護生來調和天地，用善念善行造福人間，唯有大地平安，人類方能安樂。 祈願人心淨化、社會祥和、天下無災無難！

虔誠祝福人人平安，家家吉祥！

佛教慈濟基金會創辦人 釋證嚴 合十 二○二五年九月廿五日