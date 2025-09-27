影／搜救現場空拍 曝屏東特搜陷泥沼地艱難趴地爬行畫面

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，屏東縣消防局馳援花蓮4天3夜，26日傍晚回到屏東結束支援。從當時現場空拍搜救畫面，搜救人員搜救時爬行泥沼，要克服身體陷入泥沼危險，緩慢前行。

屏東搜救團隊23日深夜11時抵達花蓮前進指揮所，投入救災，負責光復鄉佛祖街搜尋，現場泥水漫過街道，房屋遭淹沒，佛祖街全長750公尺，來回1.5公里，都成為會陷入其中泥沼地，屏東搜救人員第一天在這條街上來回四趟。

佛祖街一處鐵皮屋幾乎遭滅頂，屏東特搜人員不放棄、堅持，再試一次，克服萬難從泥沼地爬行靠近鐵皮屋頂，6歲女童小沂被乾姑姑、乾姑丈高舉託到屋頂最高處，搜救人員救出小沂。縣長周春米形容，「在抱著女童交給家人的那一刻，全台灣燃起希望，大家的心都暖了起來！」

屏東縣消防局特搜大隊長陳世鴻說，「如果當時沒有堅持、放棄，小女孩可能就不在了，上帝給了我們一份驚喜，給了我們一份不一樣感動，救援不是凸顯特搜棒，而是凸顯這對夫婦大愛，願意付出犧牲保護」 屏東消防特搜人員將6歲女童小沂救出後，揹著走出泥沼。記者劉星君／翻攝

