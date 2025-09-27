快訊

影／搜救現場空拍 曝屏東特搜陷泥沼地艱難趴地爬行畫面

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
當時現場空拍搜救畫面，搜救人員搜救時爬行泥沼要克服身體陷入泥沼危險，緩慢前行。記者劉星君／翻攝
當時現場空拍搜救畫面，搜救人員搜救時爬行泥沼要克服身體陷入泥沼危險，緩慢前行。記者劉星君／翻攝

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，屏東縣消防局馳援花蓮4天3夜，26日傍晚回到屏東結束支援。從當時現場空拍搜救畫面，搜救人員搜救時爬行泥沼，要克服身體陷入泥沼危險，緩慢前行。

屏東搜救團隊23日深夜11時抵達花蓮前進指揮所，投入救災，負責光復鄉佛祖街搜尋，現場泥水漫過街道，房屋遭淹沒，佛祖街全長750公尺，來回1.5公里，都成為會陷入其中泥沼地，屏東搜救人員第一天在這條街上來回四趟。

佛祖街一處鐵皮屋幾乎遭滅頂，屏東特搜人員不放棄、堅持，再試一次，克服萬難從泥沼地爬行靠近鐵皮屋頂，6歲女童小沂被乾姑姑、乾姑丈高舉託到屋頂最高處，搜救人員救出小沂。縣長周春米形容，「在抱著女童交給家人的那一刻，全台灣燃起希望，大家的心都暖了起來！」

屏東縣消防局特搜大隊長陳世鴻說，「如果當時沒有堅持、放棄，小女孩可能就不在了，上帝給了我們一份驚喜，給了我們一份不一樣感動，救援不是凸顯特搜棒，而是凸顯這對夫婦大愛，願意付出犧牲保護」

屏東消防特搜人員將6歲女童小沂救出後，揹著走出泥沼。記者劉星君／翻攝
屏東消防特搜人員將6歲女童小沂救出後，揹著走出泥沼。記者劉星君／翻攝

堰塞湖 馬太鞍溪 光復鄉

相關新聞

花蓮洪災15死7失聯78傷 堰塞湖最新空拍照曝：壩頂高度降至86公尺

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災共造成15死7失聯78傷，包括重傷16人、中傷49人、輕傷13人，今將持續搜尋失聯者下落及進行災區...

影／搜救現場空拍 曝屏東特搜陷泥沼地艱難趴地爬行畫面

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，屏東縣消防局馳援花蓮4天3夜，26日傍晚回到屏東結束支援。從當時現場空拍搜救畫面，搜救...

教師節慶祝取消…光復國中覆蓋1公尺淤泥 老師也在揮剷搶災拚開學

明天就是教師節，3天連假今展開，但花蓮光復災情慘重，光復國中遍地滿是泥沙、汙水，校方正努力修復校園，力拚9月30日讓師生...

悲傷教師節…陽明交大退休教授遭洪水沖走 失聯迄今未獲

教師節連假今天展開，但花蓮災情慘重，對當地教師來說相當沈重，陽明交通大學退休教授高銘盛當時在佛祖街家中，水直接衝入屋裡，...

影／高雄搜救犬咪娜花蓮災區掉泥漿…奮力爬起 網不捨：心揪了一下

花蓮洪災重創，高雄市特搜隊帶著5隻搜救犬深入光復災區救援，其中一隻搜救犬咪娜昨在殘破屋舍和泥地找尋可能失蹤者，不小心掉進...

「鏟子超人」大量湧入光復鄉 台鐵宣布3項加強疏運措施

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決，洪水重創光復鄉，許多災民家園盡毀，重建之路遙遙無期，然而，在滿目瘡痍的災區中，「台灣最美的風景」...

