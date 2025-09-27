花蓮洪災災民旅宿安置每日最高2000元 10月底前政府埋單
衛福部統計至今天上午8時，花蓮縣光復鄉共開設3處收容處所，收容524人；原民會表示，光復鄉原住民安置在馬太鞍教會250人、大進國小96人、太巴塱教會6人、阿陶莫文健站4人、大全活動中心16人，共372人。
中央災害應變中心今天下午指出，為協助提升花蓮收容所居民後續居住品質，政府啟動旅宿安置機制，讓受災的民眾可以到旅館或民宿暫住。
✅ 對象：花蓮公設及原住民處列冊收容所收容之災民。
✅ 每人每日最高補助2000元，預計補助7天，最多可再延長7天。
✅ 住宿期限至114年10月底前。
✅ 經費優先由賑災基金會善款支應，由行政院東部辦公室對接旅館公會與相關單位核銷。
📞 住宿電話：0975-275-130（旅館公會窗口）
📞 補助詢問：衛福部1957專線
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言