花蓮洪災災民旅宿安置每日最高2000元 10月底前政府埋單

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
花蓮堰塞湖洪災災民旅宿安置費用，費由政府動用賑災基金會善款支應協助買單。圖／行政院前進協調所提供
衛福部統計至今天上午8時，花蓮縣光復鄉共開設3處收容處所，收容524人；原民會表示，光復鄉原住民安置在馬太鞍教會250人、大進國小96人、太巴塱教會6人、阿陶莫文健站4人、大全活動中心16人，共372人。

中央災害應變中心今天下午指出，為協助提升花蓮收容所居民後續居住品質，政府啟動旅宿安置機制，讓受災的民眾可以到旅館或民宿暫住。

✅ 對象：花蓮公設及原住民處列冊收容所收容之災民。

✅ 每人每日最高補助2000元，預計補助7天，最多可再延長7天。

✅ 住宿期限至114年10月底前。

✅ 經費優先由賑災基金會善款支應，由行政院東部辦公室對接旅館公會與相關單位核銷。

📞 住宿電話：0975-275-130（旅館公會窗口）

📞 補助詢問：衛福部1957專線

