雲林民間募物資送花蓮 張嘉郡響應捐立委月薪

快訊

中央社／ 台北27日電

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情慘重，國民黨立委張嘉郡今天表示，雲林民間愛心隊募集6輛大貨車的救援物資，今天凌晨出發前往花蓮，她將捐出自己擔任立委的一個月薪資所得，盼略盡棉薄之力，希望愛心隊將雲林的關心與溫暖帶到花蓮。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流釀災，社會各界響應募款投入賑災與災後重建。國民黨立委張嘉郡今天發布新聞稿指出，在雲林西螺新天宮主委黃耀慶號召下，西螺民間發起募集各項救援物資、民生用品與蔬果、飲用水等，於今天凌晨出發前往花蓮。

張嘉郡表示，「台灣同島一命，每個人都是花蓮人。」花蓮發生災情，造成多人傷亡，這不只是花蓮人的傷痛，也是全台灣人的傷痛，地方政府與社會各界紛紛響應捐款與捐物資，盼光復鄉盡快恢復家園。

張嘉郡指出，在西螺新天宮主委黃耀慶號召之下，由雲林縣政顧問、西螺下湳果菜合作社理事主席林彥輝、劦豐蔬果托運董事長黃盟宗等負責募集各項救援物資，一天內共計募集6輛大貨車的物資，於今天凌晨出發前往花蓮。

張嘉郡表示，募集的救援物資包括飲用水、毛巾、免洗內褲、衣物、棉被等民生用品，以及圓鍬、掃把、漂白水、消毒液等清潔工具，還有雲林在地的蔬菜、水果等免煮食物等。

張嘉郡指出，她將捐出自己擔任立委的一個月薪資所得，盼略盡棉薄之力，也希望愛心隊將雲林的這份關心與溫暖帶到花蓮，期望花蓮可以早日重建，恢復以往家園。

堰塞湖 馬太鞍溪 張嘉郡 月薪

相關新聞

花蓮光復鄉佛祖街怪手挺進 急開挖失聯母女檔住家

花蓮縣光復鄉災情慘重，佛祖街搶救今天持續進行，上午怪手已開路至疑似母女檔的住家，正在嘗試開挖屋頂...

花蓮搶災又見1具男性遺體！漂離大同村30公里 家屬視訊確認身分中

花蓮搶災今天進入第5天，已釀15死8失聯，救災人員今天擴大搜索，上午在壽豐鄉的米棧橋處，發現一具男性遺體，疑為失聯多日住...

「鏟子超人」外媒大讚 卓榮泰：賴清德一句話被無謂擴大 此時最需團結

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水重創光復鄉，許多災民家園盡毀，不少「鏟子超人」志工自備工具投入清理家園行列。行政院長卓榮泰今...

獨／陽明交大退休教授失聯…妻困18小時獲救 兒慟：爸叫了一聲就被沖走了

今起教師節三天連假，但住在花蓮縣光復鄉佛祖街的陽明交通大學退休教授高銘盛，因堰塞湖溢流大水衝入住家失聯至今，高銘盛跟妻子...

花蓮洪災15死7失聯78傷 堰塞湖最新空拍照曝：壩頂高度降至86公尺

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災共造成15死7失聯78傷，包括重傷16人、中傷49人、輕傷13人，今將持續搜尋失聯者下落及進行災區...

影／搜救現場空拍 曝屏東特搜陷泥沼地艱難趴地爬行畫面

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，屏東縣消防局馳援花蓮4天3夜，26日傍晚回到屏東結束支援。從當時現場空拍搜救畫面，搜救...

