雲林民間募物資送花蓮 張嘉郡響應捐立委月薪

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情慘重，國民黨立委張嘉郡今天表示，雲林民間愛心隊募集6輛大貨車的救援物資，今天凌晨出發前往花蓮，她將捐出自己擔任立委的一個月薪資所得，盼略盡棉薄之力，希望愛心隊將雲林的關心與溫暖帶到花蓮。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流釀災，社會各界響應募款投入賑災與災後重建。國民黨立委張嘉郡今天發布新聞稿指出，在雲林西螺新天宮主委黃耀慶號召下，西螺民間發起募集各項救援物資、民生用品與蔬果、飲用水等，於今天凌晨出發前往花蓮。

張嘉郡表示，「台灣同島一命，每個人都是花蓮人。」花蓮發生災情，造成多人傷亡，這不只是花蓮人的傷痛，也是全台灣人的傷痛，地方政府與社會各界紛紛響應捐款與捐物資，盼光復鄉盡快恢復家園。

張嘉郡指出，在西螺新天宮主委黃耀慶號召之下，由雲林縣政顧問、西螺下湳果菜合作社理事主席林彥輝、劦豐蔬果托運董事長黃盟宗等負責募集各項救援物資，一天內共計募集6輛大貨車的物資，於今天凌晨出發前往花蓮。

張嘉郡表示，募集的救援物資包括飲用水、毛巾、免洗內褲、衣物、棉被等民生用品，以及圓鍬、掃把、漂白水、消毒液等清潔工具，還有雲林在地的蔬菜、水果等免煮食物等。

張嘉郡指出，她將捐出自己擔任立委的一個月薪資所得，盼略盡棉薄之力，也希望愛心隊將雲林的這份關心與溫暖帶到花蓮，期望花蓮可以早日重建，恢復以往家園。

商品推薦