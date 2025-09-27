連假首日「鏟子超人」湧入花蓮 青旅：住房率疫後首見

花蓮旅宿業者臉書發文表示，由於來花蓮支援的志工太多，疫情之後從來沒有出現這樣的人潮。該旅宿業者在災害剛發生時就提供免費住宿給相關救災單位，即便釋出的免費床位早已額滿，但許多志工朋友電話中便已經說明要自己付費。更有熱心民眾轉帳給率宿業者，想要幫志工預付房費。

洄瀾窩青年旅社的負責人葉先生表示，由於住宿者太多，客服與房務夥伴上緊發條投入服務。目前也正在協助成立第二個「義廚」團隊（義工廚房），供餐給外圍、分散、無法自行取餐的災民與義工，志工廚師需要專業技能，但洗菜、幫忙則是人人可做。葉先生表示原先要贊助志工床位的費用，將在取得贊助人同意之後，使用於食材採購，藉此幫助更多的人。 連假首日，全台各地志工湧入光復車站協助花蓮人清理家園，畫面令人動容。記者季相儒／攝影 全台各地志工湧入光復車站協助花蓮人清理家園，畫面令人動容。記者季相儒／攝影

