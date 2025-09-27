連假首日「鏟子超人」湧入花蓮 青旅：住房率疫後首見

快訊

攝影中心／ 記者林澔一／台北即時報導
大批志工湧入光復塞滿整條路，加快花蓮地區災後復原進度。記者季相儒／攝影
大批志工湧入光復塞滿整條路，加快花蓮地區災後復原進度。記者季相儒／攝影

花蓮旅宿業者臉書發文表示，由於來花蓮支援的志工太多，疫情之後從來沒有出現這樣的人潮。該旅宿業者在災害剛發生時就提供免費住宿給相關救災單位，即便釋出的免費床位早已額滿，但許多志工朋友電話中便已經說明要自己付費。更有熱心民眾轉帳給率宿業者，想要幫志工預付房費。

洄瀾窩青年旅社的負責人葉先生表示，由於住宿者太多，客服與房務夥伴上緊發條投入服務。目前也正在協助成立第二個「義廚」團隊（義工廚房），供餐給外圍、分散、無法自行取餐的災民與義工，志工廚師需要專業技能，但洗菜、幫忙則是人人可做。葉先生表示原先要贊助志工床位的費用，將在取得贊助人同意之後，使用於食材採購，藉此幫助更多的人。

連假首日，全台各地志工湧入光復車站協助花蓮人清理家園，畫面令人動容。記者季相儒／攝影
連假首日，全台各地志工湧入光復車站協助花蓮人清理家園，畫面令人動容。記者季相儒／攝影
全台各地志工湧入光復車站協助花蓮人清理家園，畫面令人動容。記者季相儒／攝影
全台各地志工湧入光復車站協助花蓮人清理家園，畫面令人動容。記者季相儒／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪 住宿

相關新聞

花蓮洪災15死7失聯78傷 堰塞湖最新空拍照曝：壩頂高度降至86公尺

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災共造成15死7失聯78傷，包括重傷16人、中傷49人、輕傷13人，今將持續搜尋失聯者下落及進行災區...

影／搜救現場空拍 曝屏東特搜陷泥沼地艱難趴地爬行畫面

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，屏東縣消防局馳援花蓮4天3夜，26日傍晚回到屏東結束支援。從當時現場空拍搜救畫面，搜救...

教師節慶祝取消…光復國中覆蓋1公尺淤泥 老師也在揮剷搶災拚開學

明天就是教師節，3天連假今展開，但花蓮光復災情慘重，光復國中遍地滿是泥沙、汙水，校方正努力修復校園，力拚9月30日讓師生...

悲傷教師節…陽明交大退休教授遭洪水沖走 失聯迄今未獲

教師節連假今天展開，但花蓮災情慘重，對當地教師來說相當沈重，陽明交通大學退休教授高銘盛當時在佛祖街家中，水直接衝入屋裡，...

影／高雄搜救犬咪娜花蓮災區掉泥漿…奮力爬起 網不捨：心揪了一下

花蓮洪災重創，高雄市特搜隊帶著5隻搜救犬深入光復災區救援，其中一隻搜救犬咪娜昨在殘破屋舍和泥地找尋可能失蹤者，不小心掉進...

「鏟子超人」大量湧入光復鄉 台鐵宣布3項加強疏運措施

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決，洪水重創光復鄉，許多災民家園盡毀，重建之路遙遙無期，然而，在滿目瘡痍的災區中，「台灣最美的風景」...

