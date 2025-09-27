快訊

影／高雄搜救犬咪娜花蓮災區掉泥漿…奮力爬起 網不捨：心揪了一下

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高雄搜救犬咪娜昨天在領犬員指令下，於花蓮縣光復鄉重災區的殘破屋舍、樹叢及泥地四處奔跑尋人。記者石秀華／翻攝
花蓮洪災重創，高雄市特搜隊帶著5隻搜救犬深入光復災區救援，其中一隻搜救犬咪娜昨在殘破屋舍和泥地找尋可能失蹤者，不小心掉進泥漿裡，後仍奮力爬出，畫面曝光後，令不少網友心疼，有網友：「心揪了一下」、「鼓勵搜救犬，罐罐要加滿」。

高雄市消防局特種搜救隊由搜救大隊長蘇裕銘帶隊，率17車45人及5隻搜救犬，25日凌晨7時許抵達花蓮光復鄉重災區，連日來在中華路救出一對老夫婦，以及1名深陷泥沼、幾乎快滅頂的中年男子，另深入光復鄉巷弄，逐戶搜救受困者，曾與4名受災戶因身體不適，協助治療處置。

為避免5隻搜救犬藍波、咪娜、歐瑟、傳八、萬斯太操，分兩次執行救援及尋人任務，其中搜救犬咪娜昨天在殘破屋舍、樹叢及泥地四處奔跑尋人，後掉入屋內一處一小處未乾的泥漿，深陷其中一度爬不出來。

領犬員見狀，趨前喊日文指令，後咪娜奮力從泥漿裡爬出，半身都是黑泥，畫面讓許多網友心疼，有網友指「盼救災英雄和搜救犬也能注意自身安全」、「感恩救人類的毛孩英雄」。

有網友提醒，有些小水池、水溝、低窪坑洞，這次被泥水淹沒，非當地人士無法判斷深淺，請務必注意安全；有網友看到畫面不捨地指出，「看了我心揪了一下，還好牠自己爬起來了」、「好險咪娜沒事，看得超緊張的，拜託罐罐加好加滿」、「感謝搜救犬與搜救人員，要平安歸來」。

高雄搜救犬咪娜昨天在領犬員指令下，於花蓮縣光復鄉重災區的殘破屋舍、樹叢及泥地四處奔跑尋人。記者石秀華／翻攝
堰塞湖 馬太鞍溪 搜救犬

