花蓮洪災15死7失聯78傷 堰塞湖最新空拍照曝：壩頂高度降至86公尺

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災共造成15死7失聯78傷，包括重傷16人、中傷49人、輕傷13人，今將持續搜尋失聯者下落及進行災區家園清理。馬太鞍溪堰塞湖今早最新無人機空拍畫面，壩頂高度已降至86公尺，本月23日溢流後已下切114公尺，湖區面積15.5公頃，蓄水量700萬噸，仍維持紅色警戒。

中央災害應變中心今天上午9時召開第16次工作會報，有關馬太鞍溪河道清理部分，經濟部水利署今天清晨7時已調派怪手陸續進場支援，預計今天中午12時前，總計可達56台怪手進行相關清理作業；另光復一號堤防預計2周內完成第一道防線，1個月內光復一號堤防受損修復，3個月內堤防加強加固，2026年汛期前完成復建。

環境部今天調度新竹市及宜蘭縣支援卡車2輛、小山貓5輛、抓斗車6輛、清溝車2輛、 消毒車1輛、資收車1輛、掃街車2輛、運土卡車板車1輛，共30輛機具及29人，預計今天中午12時前抵達。

衛福部統計至今天上午8 時，花蓮縣光復鄉共開設3處收容處所，收容524人；原民會表示，光復鄉原住民安置在馬太鞍教會250人、大進國小96人、太巴塱教會6人、阿陶莫文健站4人、大全活動中心16人，共372人。

國土署表示，有關花蓮災區重建重購、修繕住宅利息補貼、租金補貼、安置旅宿業費用，由中央支出等措施，已儘速依據昨天前進協調所決議簽辦定案公布，以協助災民後續重建安置。 花蓮馬太鞍溪堰塞湖今早最新空拍畫面，壩頂高度已降至86公尺，本月23日溢流後已下切114公尺，湖區面積15.5公頃，蓄水量700萬噸。資料來源／中央災害應變中心

