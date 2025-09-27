「鏟子超人」大量湧入光復鄉 台鐵宣布3項加強疏運措施

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決，洪水重創光復鄉，許多災民家園盡毀，重建之路遙遙無期，然而，在滿目瘡痍的災區中，「台灣最美的風景」依然綻放，一群被災民暱稱為「鏟子超人」的志工，自備鏟子、水桶，從全台各地趕來，投入清理家園的行列，讓受災居民在絕望中感受到暖心力量。

正逢教師節三天連假首日，原本台鐵已在昨天宣布加開10班次列車疏運，但今晨仍有大批民眾湧入花蓮支援，台鐵預計再加開列車，協助志工順利進入災區。

台鐵稍早指出，因應前往光復救災志工人數增加，採取下列3項加強疏運措施：

一、402次增停光復站並開放站票。

二、6162B（DMU3100)迴送花蓮後，原編組再作6168次花蓮-光復區間車。

三、原4124次頭城-花蓮，延長行駛至光復。 正逢教師節三天連假首日，原本台鐵已在昨天宣布加開10班次列車疏運，但今晨仍有大批民眾湧入花蓮支援。記者季相儒／攝影 正逢教師節三天連假首日，原本台鐵已在昨天宣布加開10班次列車疏運，但今晨仍有大批民眾湧入花蓮支援。記者季相儒／攝影 正逢教師節三天連假首日，原本台鐵已在昨天宣布加開10班次列車疏運，但今晨仍有大批民眾湧入花蓮支援。圖／民眾提供

