「鏟子超人」看過來 石明謹公布整理包 建議先到這報到

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢堤重創光復鄉。全國各地熱心民眾自發性帶鏟子、水桶前進災區，協助災後復原工作，獲封「鏟子超人」。出身花蓮的台灣足球發展協會理事長石明謹在臉書表示，災害應變中心今天上午在光復火車站前設立志工指揮中心，如果志工不是跟著大型團體前往，建議到志工中心登記，現場會安排工作，缺乏器具的也可以當場領取，「請不要漫無目的的在光復街上遊走，既沒效率，也可能妨礙到其他人的工作」。

石明謹並列出關於本次光復當地相關資訊，他表示，不要看太多，以免混亂，「建議看這幾個就好」，其餘事項到現場接受指揮。

石明謹表示，台鐵有提供救災團體團進團出，可免票進出，但需要由該團體支付車資。今天開始連假，一定會有很多鏟子超人出現在光復，除非有載運機具、器材，否則請搭乘火車到光復火車站，道路交通也是一種資源。這兩天有需要住宿，請在花蓮市區附近，不要占用鳳林鎮上寶貴的住宿，留給專業人員可以就近往返需要的地方。 全國各地「鏟子超人」自發性前往花蓮縣光復鄉，協助災後復原。記者季相儒／攝影

