「鏟子超人」看過來 石明謹公布整理包 建議先到這報到
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢堤重創光復鄉。全國各地熱心民眾自發性帶鏟子、水桶前進災區，協助災後復原工作，獲封「鏟子超人」。出身花蓮的台灣足球發展協會理事長石明謹在臉書表示，災害應變中心今天上午在光復火車站前設立志工指揮中心，如果志工不是跟著大型團體前往，建議到志工中心登記，現場會安排工作，缺乏器具的也可以當場領取，「請不要漫無目的的在光復街上遊走，既沒效率，也可能妨礙到其他人的工作」。
石明謹並列出關於本次光復當地相關資訊，他表示，不要看太多，以免混亂，「建議看這幾個就好」，其餘事項到現場接受指揮。
．跟救災狀況有關的，請看海洋主廚愛爾文的志工須知：https://reurl.cc/5RW6Mz
．跟馬太鞍當地各種需求有關，請看馬太鞍部落自救會：https://reurl.cc/MzQb3X，https://www.facebook.com/profile.php?id=61551033993595
．周邊狀況及防災整合地圖請看：https://reurl.cc/9nNjqO
．尋找住宿地點：https://reurl.cc/z5RvV6（有些民宿有提供房間以外的打地鋪選擇，可以自行詢問）
．如果要參與團體的救災工作，可以參考：壯闊台灣志工（https://reurl.cc/mY5VkY）、中華基督救助協會（https://reurl.cc/ZN30NV）、法鼓山花蓮精舍（https://reurl.cc/nYd9v8）、慈濟慈善基金會（https://reurl.cc/1OAdvQ）。
石明謹表示，台鐵有提供救災團體團進團出，可免票進出，但需要由該團體支付車資。今天開始連假，一定會有很多鏟子超人出現在光復，除非有載運機具、器材，否則請搭乘火車到光復火車站，道路交通也是一種資源。這兩天有需要住宿，請在花蓮市區附近，不要占用鳳林鎮上寶貴的住宿，留給專業人員可以就近往返需要的地方。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
