獨／陽交大退休教授遭洪水沖走 曾獲傑出教學獎 同事：一生專注研究

教師節連假今天展開，但花蓮災情慘重，對當地教師來說相當沈重。陽明交通大學退休教授高銘盛當時在家中，被大水沖走，失聯已超過4天，師生持續上網協尋，高的同事們聽聞後深感不捨，紛紛表達關心與祝福，並為他祈禱，希望能有奇蹟出現。

高銘盛教授於1990年取得台灣大學電機工程博士學位， 畢業之後旋即進入交通大學電機工程系任教。曾赴瑞士聯邦理工學院和新加坡南洋理工大學從事研究工作，並於國際知名期刊與會議上發表10篇光纖通訊領域相關的論文。由於喜歡教學工作，他投注相當多心力以提昇教學內涵，並於2000年獲得國立交通大學第一屆傑出教學獎的肯定。

陽明交大退休教授陳信宏也是電機工程系教授，他今早接受本報採訪表示，高教授畢業後即受交大延攬，早期就加入交大任教，他專攻電磁波領域，研究成果卓越，個型溫和，深受學生敬愛。在系內除了承擔研究與教學工作，也積極協助招生，貢獻良多。

陳信宏說，高銘盛一生專注於教育與研究，生活幾乎全與學校緊密相連。他熱情待人，溫和謙遜，曾獲得國科會支持，赴瑞士進行為期1年的研究，這段海外經驗，讓他的研究方向有了重大轉折，逐漸從專注於論文領域發表，轉而更關心與人類社會與生活環境的關聯性。

高銘盛於2013年退休，陳信宏說明，高教授當時認為，「自己在此領域貢獻足夠了，可將位置給其他要進來的人」。因此，在55歲左右就選擇退休，退休後，他與家人移居花蓮，仍與老同事保持聯繫，其他教授們到花蓮時，也會與高銘盛聯繫敘舊。

陳信宏指出，這兩天高銘盛在花蓮失蹤的消息傳出，大家聞訊後深感不捨，一起為他祈福禱告，盼望有奇蹟發生，平安歸來。

