影／花蓮洪災同島一命 新北搜救隊72小時不間斷：祈願所有人平安歸來

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
同島一命，新北市消防局今派遣第三梯次搜救隊出動8車與30人支援花蓮洪災，72小時救援持續不間斷。圖／新北市消防局提供
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流導致光復鄉多處嚴重淹水，新北市消防局今派遣第三梯次搜救隊出動8車與30人支援花蓮洪災，72小時救援持續不間斷。新北市三梯次共累計動員157人次消防、義消、民間救援團體及醫護人員，投入42輛消防車、11架空拍機、3艘橡皮艇與2隻搜救犬，與中央及各縣市搜救隊並肩合作，全力守護災區居民生命安全。

新北特搜大隊昨天完成多項重要任務，副大隊長陳政彥擔任C區指揮官，率領分隊逐戶檢查花蓮光復鄉林森路、中山路二段、武昌街至光復堤防等區域，結合空拍機空地聯合偵搜；秀峰分隊執行專案任務，昨下午支援佛祖街272巷2號建物開挖行動，出動5車22人現場勘查。截至今天上午6時，新北特搜已完成超過160件人命搜救任務，協助200多名民眾撤離安置，展現堅強的救援能量與行動力。

「讓我們團結一致，共同面對，祈願所有人平安歸來。」新北市長侯友宜表示，花蓮的傷痛不只是地方的創痛，更是全國共同的牽掛。他指出，新北市除動員消防、義消、民間救援團體及醫護人員投入災區支援外，環保局天昨上午派出27人及20輛車和大型機具協助災後處理，民政局出動43人，由4人帶隊帶領替代役警察役10人、消防役22人、社會役7人前往支援，工務局61人也隨時待命，整備充分、齊心救援。

新北市消防局長陳崇岳表示，雖然時間已超過黃金72小時，但救援行動絕不會停歇，他說，「我們不會放棄任何希望，救援行動不間斷，會持續進行全面搜尋，直到最後一刻。」他強調，新北消防將持續與中央及各縣市攜手合作，竭盡全力守護人民生命安全。

堰塞湖 馬太鞍溪 光復鄉 侯友宜

