救災一畫面令人感動 花蓮徐榛蔚留言黃偉哲臉書感謝台南馳援
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，台南市長黃偉哲第一時間責成市府跨局處投入支援。花蓮縣政府及縣長徐榛蔚隨後在黃偉哲臉書留言，表達對台南援助的感謝。
黃偉哲則回應，「同島一命，不分彼此，風災的痛台南感同身受，我們一起為重建家園而努力。」展現溫暖互動。
台南市25日上午率先由消防局特搜大隊動員，派出17名專業人員、4艘船艇、1隻搜救犬及多項裝備，並有20名具急救與防災證照的消防替代役男隨隊，投入為期五天的救援任務；26日上午，工務局再派出26人團隊，搭配5輛山貓、3輛怪手等重型機具趕赴花蓮，協助道路搶修與災後清理。
社會局則調派行動沐浴車深入光復鄉，提供受災居民盥洗服務。「阿媽，我們來陪你了！」黃偉哲臉書一張照片，「救災人員牽著阿嬤的手，溫柔陪伴她走上沐浴車」，讓在災後數日未能洗澡的長輩，終於能感受到一分乾淨與尊嚴。令人感動，市府社會局也送上數百箱民生物資，盡力減緩災民生活困境。
行動沐浴車設於光復鄉立幼兒園（花蓮縣光復鄉中山路一段216巷8號），服務時間為上午10時至11時30分、下午3時30分至5時30分，男女分時段開放，方便災民安心使用。
花蓮縣政府在黃偉哲臉書留言「感謝黃偉哲市長與特搜大隊攜手花蓮，陪伴鄉親度過難關！」縣長徐榛蔚也留言「感謝黃偉哲市長與特搜大隊協助花蓮救災！」
黃偉哲指出，台南在0206地震與丹娜絲風災時曾獲其他縣市伸出援手，如今本於「人飢己飢、人溺己溺」與「同島一命」精神，義不容辭提供支援，期盼協助花蓮早日復原。
