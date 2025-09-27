快訊

救災一畫面令人感動 花蓮徐榛蔚留言黃偉哲臉書感謝台南馳援

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市社會局行動沐浴車抵達花蓮，受災戶能夠好好洗澡休息。圖／取自黃偉哲臉書
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，台南市長黃偉哲第一時間責成市府跨局處投入支援。花蓮縣政府及縣長徐榛蔚隨後在黃偉哲臉書留言，表達對台南援助的感謝。

黃偉哲則回應，「同島一命，不分彼此，風災的痛台南感同身受，我們一起為重建家園而努力。」展現溫暖互動。

台南市25日上午率先由消防局特搜大隊動員，派出17名專業人員、4艘船艇、1隻搜救犬及多項裝備，並有20名具急救與防災證照的消防替代役男隨隊，投入為期五天的救援任務；26日上午，工務局再派出26人團隊，搭配5輛山貓、3輛怪手等重型機具趕赴花蓮，協助道路搶修與災後清理。

社會局則調派行動沐浴車深入光復鄉，提供受災居民盥洗服務。「阿媽，我們來陪你了！」黃偉哲臉書一張照片，「救災人員牽著阿嬤的手，溫柔陪伴她走上沐浴車」，讓在災後數日未能洗澡的長輩，終於能感受到一分乾淨與尊嚴。令人感動，市府社會局也送上數百箱民生物資，盡力減緩災民生活困境。

行動沐浴車設於光復鄉立幼兒園（花蓮縣光復鄉中山路一段216巷8號），服務時間為上午10時至11時30分、下午3時30分至5時30分，男女分時段開放，方便災民安心使用。

花蓮縣政府在黃偉哲臉書留言「感謝黃偉哲市長與特搜大隊攜手花蓮，陪伴鄉親度過難關！」縣長徐榛蔚也留言「感謝黃偉哲市長與特搜大隊協助花蓮救災！」

黃偉哲指出，台南在0206地震與丹娜絲風災時曾獲其他縣市伸出援手，如今本於「人飢己飢、人溺己溺」與「同島一命」精神，義不容辭提供支援，期盼協助花蓮早日復原。

黃偉哲：台南市民支援花蓮災區親友 研擬補助機制

今開議日剛好是黃偉哲生日 藍營議員準備蛋糕慶生「和樂融融」

花蓮光復鄉災情慘重 黃偉哲：台南市民接待安置災民市府擬補助

賴總統赴花蓮視察問「縣府有來嗎？」 徐榛蔚指揮救災行程撞期未與會

相關新聞

教師節慶祝取消…光復國中覆蓋1公尺淤泥 老師也在揮剷搶災拚開學

明天就是教師節，3天連假今展開，但花蓮光復災情慘重，光復國中遍地滿是泥沙、汙水，校方正努力修復校園，力拚9月30日讓師生...

連假首日「鏟子超人」擠爆月台畫面曝！台鐵：研擬加開再加開

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決，洪水重創光復鄉，許多災民家園盡毀，重建之路遙遙無期，然而，在滿目瘡痍的災區中，「台灣最美的風景」...

馬太鞍溪堰塞湖壩體現況曝 驚見V形水道「這3天持續在下切中」

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖23日溢堤，重創花蓮縣光復鄉。林業及自然保育署昨晚在臉書粉專發布馬太鞍溪堰塞湖壩體現況影片，為昨天...

悲傷教師節…陽明交大退休教授遭洪水沖走 失聯迄今未獲

教師節連假今天展開，但花蓮災情慘重，對當地教師來說相當沈重，陽明交通大學退休教授高銘盛當時在佛祖街家中，水直接衝入屋裡，...

家家失言「不用感謝政府」道歉 紀曉君：為什麼要做後悔的事情

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢堤，光復鄉災情慘重，政府和民間團體、熱心民眾齊力救災，協助災後復原。歌手家家昨天在Threads...

「鏟子超人」來了！ 台鐵連假加開10班次列車 直達光復助災後復原

不是每個英雄都穿披風。花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖23日溢堤，重創花蓮縣光復鄉，近日台鐵各車站出現大量旅客自備鏟子、水桶，搭車...

