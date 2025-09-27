連假首日「鏟子超人」擠爆月台畫面曝！台鐵：研擬加開再加開

快訊

聯合報／ 記者翁至成王燕華／台北即時報導
今晨因大批「鏟子超人」志工湧入花蓮，吉安、志學等站月台一度出現「連站票都擠不上月台」的情況。圖／民眾提供
花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決，洪水重創光復鄉，許多災民家園盡毀，重建之路遙遙無期，然而，在滿目瘡痍的災區中，「台灣最美的風景」依然綻放，一群被災民暱稱為「鏟子超人」的志工，自備鏟子、水桶，從全台各地趕來，投入清理家園的行列，讓受災居民在絕望中感受到暖心力量。

正逢教師節三天連假首日，原本台鐵已在昨天宣布加開10班次列車疏運，但今晨仍有大批民眾湧入花蓮支援，台鐵預計再加開列車，協助志工順利進入災區。

台鐵東區營運處副處長楊舜安指出，今天早上因大批「鏟子超人」志工湧入花蓮，吉安、志學等站月台一度出現「連站票都擠不上月台」的情況，由於人潮持續湧現，台鐵正緊急調度車次，研擬「加開再加開」，全力疏運進入災區的志工。

海巡署東部機動海巡隊花蓮艦輪機長冉龍華，24日才剛結束隨艦敦睦出訪友邦帛琉任務回到台灣，看到災情慘重相當心疼災民，今天就利用休假，借來圓鍬趕赴光復災區幫忙受災戶，想盡一分心力。他一早從花蓮站上車，看到月台滿滿都是人，沿途各站幾乎很多人都搭不上車，朋友也說吉安站上不了車。

今晨因大批「鏟子超人」志工湧入花蓮，吉安、志學等站月台一度出現「連站票都擠不上月台」的情況。圖／民眾提供
