快訊

MLB／鈴木誠也滿貫砲達陣單季30轟100打點 跟進大谷、松井行列

連假首日「鏟子超人」擠爆月台畫面曝！台鐵：研擬加開再加開

無關國安？美防長急召數百位將領回國 會議主旨曝光、川普不打算出席

民進黨：總動員協助花蓮 周末百人志工團投入救災

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨表示，總動員協助花蓮，周末百人志工團投入救災。圖／民進黨提供
民進黨表示，總動員協助花蓮，周末百人志工團投入救災。圖／民進黨提供

花蓮縣光復鄉救災與災後復原工作持續進行，民進黨發言人戴瑋姍表示，民進黨各地黨公職紛紛支援花蓮，立委陳瑩、沈伯洋以及中央黨部已長期深入災區第一線協助，立委徐富癸也前往支援；民進黨副秘書長何博文周末將帶隊，號召全台各地共約100人志工團，赴光復鄉協助災民清淤復原，全力投入協助災民的工作。

戴瑋姍表示，何博文已經號召全台各地黨部、黨公職、社團共同籌組近百人志工團前往光復鄉，加速協助災區復原。今天將於光復車站前敦厚街周遭投入清淤復原工作，隔天也將持續協助。

戴瑋姍指出，民進黨始終在第一線協助災民，陳瑩、沈伯洋團隊長期進駐災區，協調部會、募集物資、災情整合、陪伴災民，中央黨部同仁也自24日起進駐救災。

戴瑋姍說，各地黨公職包含黨團幹事長鍾佳濱、立委黃捷、吳沛憶等以及各縣市議員，也紛紛在選區募集民生物資與救災器具，一車一車的運往災區，民進黨立法院黨團日前也宣布捐款100萬元，民進黨全體黨公職會盡一己之力，支援花蓮、協助災民。

堰塞湖 馬太鞍溪 光復鄉

延伸閱讀

堰塞湖勘災爆衝突 沈伯洋批：傅崐萁遲到還要中央坐聽演講

影／與傅崐萁兩度爆發口角 卓榮泰拂袖而去

成功嶺新兵打靶重傷…沈伯洋指「裝備長灰塵」挨嗆：草包當國防立委

成功嶺靶場意外 沈伯洋：國軍常見裝備長灰塵 缺乏演練保養

相關新聞

連假首日「鏟子超人」擠爆月台畫面曝！台鐵：研擬加開再加開

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決，洪水重創光復鄉，許多災民家園盡毀，重建之路遙遙無期，然而，在滿目瘡痍的災區中，「台灣最美的風景」...

馬太鞍溪堰塞湖壩體現況曝 驚見V形水道「這3天持續在下切中」

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖23日溢堤，重創花蓮縣光復鄉。林業及自然保育署昨晚在臉書粉專發布馬太鞍溪堰塞湖壩體現況影片，為昨天...

悲傷教師節…陽明交大退休教授遭洪水沖走 失聯迄今未獲

教師節連假今天展開，但花蓮災情慘重，對當地教師來說相當沈重，陽明交通大學退休教授高銘盛當時在佛祖街家中，水直接衝入屋裡，...

家家失言「不用感謝政府」道歉 紀曉君：為什麼要做後悔的事情

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢堤，光復鄉災情慘重，政府和民間團體、熱心民眾齊力救災，協助災後復原。歌手家家昨天在Threads...

「鏟子超人」來了！ 台鐵連假加開10班次列車 直達光復助災後復原

不是每個英雄都穿披風。花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖23日溢堤，重創花蓮縣光復鄉，近日台鐵各車站出現大量旅客自備鏟子、水桶，搭車...

至今不斷有落石 他們用命監測堰塞湖 努力要完成這任務

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖23日溢堤，重創花蓮縣光復鄉。農業部表示，馬太鞍溪堰塞湖的壩體監測工作仍在持續進行。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。