民進黨：總動員協助花蓮 周末百人志工團投入救災
花蓮縣光復鄉救災與災後復原工作持續進行，民進黨發言人戴瑋姍表示，民進黨各地黨公職紛紛支援花蓮，立委陳瑩、沈伯洋以及中央黨部已長期深入災區第一線協助，立委徐富癸也前往支援；民進黨副秘書長何博文周末將帶隊，號召全台各地共約100人志工團，赴光復鄉協助災民清淤復原，全力投入協助災民的工作。
戴瑋姍表示，何博文已經號召全台各地黨部、黨公職、社團共同籌組近百人志工團前往光復鄉，加速協助災區復原。今天將於光復車站前敦厚街周遭投入清淤復原工作，隔天也將持續協助。
戴瑋姍指出，民進黨始終在第一線協助災民，陳瑩、沈伯洋團隊長期進駐災區，協調部會、募集物資、災情整合、陪伴災民，中央黨部同仁也自24日起進駐救災。
戴瑋姍說，各地黨公職包含黨團幹事長鍾佳濱、立委黃捷、吳沛憶等以及各縣市議員，也紛紛在選區募集民生物資與救災器具，一車一車的運往災區，民進黨立法院黨團日前也宣布捐款100萬元，民進黨全體黨公職會盡一己之力，支援花蓮、協助災民。
