馬太鞍溪堰塞湖壩體現況曝 驚見V形水道「這3天持續在下切中」
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖23日溢堤，重創花蓮縣光復鄉。林業及自然保育署昨晚在臉書粉專發布馬太鞍溪堰塞湖壩體現況影片，為昨天上午直升機空勘畫面。林業署提醒民眾，近日仍勿靠近河岸。
林業署表示，目前溢流口較原本下切了114公尺，就是豪大雨造成水量滿溢，並快速向下沖刷帶走土石泥砂，形成一個V形水道，這個V形水道的最低處和原本的壩高比起來，差距是114公尺，而原本壩體也因為大量水流的沖刷，減少40%的土石泥沙。
因下游河道已嚴重淤積，林業署表示，無路可走的河水可能因此從堤防缺口流出，造成局部區域淹水，須視河道清疏狀況評估警戒等級，近日仍勿靠近河岸。
9月23日因水滿溢流沖刷形成的V形缺口，這3天持續在下切中，林業署表示，9月24日的高低差是79m，9月25日的高低差是113m，9月26日的高低差是114m。後續將依據空拍影像，滾動式推估最新壩體及湖區水體的數據。林業署也特別感謝空勤總隊直升機支援，搭載監測小組人員至堰塞湖現場評估重新安裝水位計。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
