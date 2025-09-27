快訊

最愛國會外交的院長 韓國瑜可能成盧秀燕2028勁敵？

MLB／鈴木誠也滿貫砲達陣單季30轟100打點 跟進大谷、松井行列

不能上飛機！昆明機場兩旅客10分鐘吃完7斤榴蓮：放屁都是榴蓮味

聽新聞
0:00 / 0:00

悲傷教師節…陽明交大退休教授遭洪水沖走 失聯迄今未獲

聯合報／ 記者林佳彣李承穎／連線即時報導
花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流釀市區慘重災情，佛祖街搜救仍在進行中。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流釀市區慘重災情，佛祖街搜救仍在進行中。圖／花蓮縣消防局提供

教師節連假今天展開，但花蓮災情慘重，對當地教師來說相當沈重，陽明交通大學退休教授高銘盛當時在佛祖街家中，水直接衝入屋裡，被大水沖走，失聯已超過4天，花蓮縣府昨列入失聯者名單，師生持續上網協尋，許多人說「我曾經是高教授的學生！教授一定會平安無事的」。

網友在Threads指出，高教授年約65歲，住在光復鄉大同村佛祖街336巷、靠近堰塞湖處，當時水直接沖進高教授屋裡時，女性親屬抓著電線沒被沖走，可是高教授被大水沖走了，懇請有任何消息情報的話聯繫高的親屬。

不過佛祖街災情慘重，搜救人員昨挺進找尋失聯者，卻要突破厚重泥漿不易，今天將持續挺進佛祖街救援，也會找尋高男等失聯者。

「拜託教授，您一定要平安無事。」有學生回憶，當年交大面試，大家履歷的興趣欄都寫「做研究、科展」，只有我寫上了「唱歌」，教授看著我，笑著說「想問的都問完了，那不如唱一首歌吧？」於是，她就在辦公室裡清唱了〈但願人長久〉，沒有伴奏，只有我和教授，還有那份專注的安靜。

學生說，唱完後，他笑著說「唱得很好，但這不是加分題喔」那一幕，一直到現在都記得。

堰塞湖 馬太鞍溪 教師節 失聯 陽明交通大學

延伸閱讀

彰化濃霧能見度不足200公尺 教師節連假高溫炎熱 注意熱帶系統發展

不斷更新／教師節連假首日大量出遊車潮 避開國道10地雷路段

教師節連假酷熱今飆37度高溫 吳德榮：中秋節前無鋒面或東北季風南下

洪水沖破鐵捲門！光復鄉老婦罹難 兒子從她「關節炎彎曲手指」悲痛認屍

相關新聞

連假首日「鏟子超人」擠爆月台畫面曝！台鐵：研擬加開再加開

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決，洪水重創光復鄉，許多災民家園盡毀，重建之路遙遙無期，然而，在滿目瘡痍的災區中，「台灣最美的風景」...

馬太鞍溪堰塞湖壩體現況曝 驚見V形水道「這3天持續在下切中」

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖23日溢堤，重創花蓮縣光復鄉。林業及自然保育署昨晚在臉書粉專發布馬太鞍溪堰塞湖壩體現況影片，為昨天...

悲傷教師節…陽明交大退休教授遭洪水沖走 失聯迄今未獲

教師節連假今天展開，但花蓮災情慘重，對當地教師來說相當沈重，陽明交通大學退休教授高銘盛當時在佛祖街家中，水直接衝入屋裡，...

家家失言「不用感謝政府」道歉 紀曉君：為什麼要做後悔的事情

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢堤，光復鄉災情慘重，政府和民間團體、熱心民眾齊力救災，協助災後復原。歌手家家昨天在Threads...

「鏟子超人」來了！ 台鐵連假加開10班次列車 直達光復助災後復原

不是每個英雄都穿披風。花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖23日溢堤，重創花蓮縣光復鄉，近日台鐵各車站出現大量旅客自備鏟子、水桶，搭車...

至今不斷有落石 他們用命監測堰塞湖 努力要完成這任務

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖23日溢堤，重創花蓮縣光復鄉。農業部表示，馬太鞍溪堰塞湖的壩體監測工作仍在持續進行。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。