聽新聞
0:00 / 0:00
悲傷教師節…陽明交大退休教授遭洪水沖走 失聯迄今未獲
教師節連假今天展開，但花蓮災情慘重，對當地教師來說相當沈重，陽明交通大學退休教授高銘盛當時在佛祖街家中，水直接衝入屋裡，被大水沖走，失聯已超過4天，花蓮縣府昨列入失聯者名單，師生持續上網協尋，許多人說「我曾經是高教授的學生！教授一定會平安無事的」。
網友在Threads指出，高教授年約65歲，住在光復鄉大同村佛祖街336巷、靠近堰塞湖處，當時水直接沖進高教授屋裡時，女性親屬抓著電線沒被沖走，可是高教授被大水沖走了，懇請有任何消息情報的話聯繫高的親屬。
不過佛祖街災情慘重，搜救人員昨挺進找尋失聯者，卻要突破厚重泥漿不易，今天將持續挺進佛祖街救援，也會找尋高男等失聯者。
「拜託教授，您一定要平安無事。」有學生回憶，當年交大面試，大家履歷的興趣欄都寫「做研究、科展」，只有我寫上了「唱歌」，教授看著我，笑著說「想問的都問完了，那不如唱一首歌吧？」於是，她就在辦公室裡清唱了〈但願人長久〉，沒有伴奏，只有我和教授，還有那份專注的安靜。
學生說，唱完後，他笑著說「唱得很好，但這不是加分題喔」那一幕，一直到現在都記得。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言