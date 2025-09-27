快訊

家家失言「不用感謝政府」道歉 紀曉君：為什麼要做後悔的事情

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
圖為2020年家家（左）與姊姊紀曉君合體高歌。本報資料照片
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢堤，光復鄉災情慘重，政府和民間團體、熱心民眾齊力救災，協助災後復原。歌手家家昨天在Threads發文「不用感謝政府的任何回應！在這個國土那是他們應該做的」等語遭炎上，她昨晚道歉，「我是一個台灣的孩子，只是說錯了什麼，請原諒」。她的姊姊紀曉君在IG雖然沒有點名，但寫下「為什麼要做後悔的事情」，疑針對家家的失言感到無奈。

家家昨天在Threads發文，「不用感謝政府的任何回應！在這個國土上那是他們應該做的！我們住在這裡！執政的就該幫助消化解決問題。我們要感謝的是『民間團體』所有的付出。相信音樂沒有黨團與派系。記住了：『我們人生只走一次。那些被幫助過的人。命不該絕』。一天只有24小時，你回得去嗎？他差的就給我幫下去！然後去感受那微妙的成就感……只要你願意救！願意付出！你就是英雄！（8+9也要踴躍幫助大家哦！）」。

家家的發言引起網友圍剿，她卻再發文「再繼續啊！無聊」，數千則批評留言湧入，她刪文後再發道歉文，「針對這次事件我有不當發言，在此對大家感到非常抱歉與遺憾。在此與大家道歉。也在此謝謝大家，我是一個台灣的孩子，只是說錯了什麼，請原諒。」。

歌手紀曉君也在IG限時動態發聲，「我能阻止不好的事情發生，好言相勸，若是酒後執意行為，我在怎麼知道妳的後果，也是沒辦法救妳了。為什麼要做後悔的事情？求主幫助她」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

堰塞湖 馬太鞍溪 家家 紀曉君 光復鄉

