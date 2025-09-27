聽新聞
肯德基送餐到光復暖喊「一起守護花蓮」 網友：感謝爺爺
洪災重創花蓮光復鄉，肯德基花蓮中正店昨天送餐點到光復糖廠救災指揮中心，為救援人員和受災民眾加油打氣。肯德基臉書粉專「KFC」表示，或許只是一份簡單的餐點，但心意滿滿，「一起守護花蓮」。
肯德基表示，樺加沙颱風重創花蓮光復鄉，這幾天對很多人來說都很不容易。昨天上午肯德基團隊花蓮中正店的夥伴和區經理，帶著熱呼呼的餐點，送到光復糖廠救災指揮中心，希望能替第一線的救援人員和鄉親，加一點溫暖和能量。「花蓮加油，大家一起守護彼此，挺過這段日子」。
網友留言，「謝謝肯德基的拋磚引玉」、「肯德基真是良心企業」、「感謝爺爺的善心」、「爺爺在做好事了」、「小孩應該會很開心，謝謝肯德基」、「謝謝你們，真有愛心的企業」。
