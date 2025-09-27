快訊

肯德基送餐到光復暖喊「一起守護花蓮」 網友：感謝爺爺

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
肯德基團隊花蓮中正店送餐點到光復糖廠救災指揮中心，為救援人員和受災民眾加油打氣。圖／取自「KFC」臉書粉專
肯德基團隊花蓮中正店送餐點到光復糖廠救災指揮中心，為救援人員和受災民眾加油打氣。圖／取自「KFC」臉書粉專

洪災重創花蓮光復鄉，肯德基花蓮中正店昨天送餐點到光復糖廠救災指揮中心，為救援人員和受災民眾加油打氣。肯德基臉書粉專「KFC」表示，或許只是一份簡單的餐點，但心意滿滿，「一起守護花蓮」。

肯德基表示，樺加沙颱風重創花蓮光復鄉，這幾天對很多人來說都很不容易。昨天上午肯德基團隊花蓮中正店的夥伴和區經理，帶著熱呼呼的餐點，送到光復糖廠救災指揮中心，希望能替第一線的救援人員和鄉親，加一點溫暖和能量。「花蓮加油，大家一起守護彼此，挺過這段日子」。

網友留言，「謝謝肯德基的拋磚引玉」、「肯德基真是良心企業」、「感謝爺爺的善心」、「爺爺在做好事了」、「小孩應該會很開心，謝謝肯德基」、「謝謝你們，真有愛心的企業」。

肯德基團隊花蓮中正店送餐點到光復糖廠救災指揮中心，為救援人員和受災民眾加油打氣。圖／取自「KFC」臉書粉專
肯德基團隊花蓮中正店送餐點到光復糖廠救災指揮中心，為救援人員和受災民眾加油打氣。圖／取自「KFC」臉書粉專

堰塞湖 馬太鞍溪 樺加沙颱風 肯德基

相關新聞

家家失言「不用感謝政府」道歉 紀曉君：為什麼要做後悔的事情

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢堤，光復鄉災情慘重，政府和民間團體、熱心民眾齊力救災，協助災後復原。歌手家家昨天在Threads...

「鏟子超人」來了！ 台鐵連假加開10班次列車 直達光復助災後復原

不是每個英雄都穿披風。花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖23日溢堤，重創花蓮縣光復鄉，近日台鐵各車站出現大量旅客自備鏟子、水桶，搭車...

至今不斷有落石 他們用命監測堰塞湖 努力要完成這任務

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖23日溢堤，重創花蓮縣光復鄉。農業部表示，馬太鞍溪堰塞湖的壩體監測工作仍在持續進行。

肯德基送餐到光復暖喊「一起守護花蓮」 網友：感謝爺爺

洪災重創花蓮光復鄉，肯德基花蓮中正店昨天送餐點到光復糖廠救災指揮中心，為救援人員和受災民眾加油打氣。肯德基臉書粉專「KF...

影／花蓮溢堤當天一群高中生逃一劫…背老人、鏟爛泥、鞋印留泥濘

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖23日溢堤重創光復鄉，大水淹入那天，基隆八斗高中原民班學生剛好就在馬太鞍，幸好住在安全區域逃過一劫...

影／花蓮6歲女童受困密閉黑暗泥流奇蹟獲救 老鼠伴一天一夜

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖洪災，一名6歲女童小沂受困鐵皮屋近2天，最後在屏東縣消防局特搜團隊「堅持、試試看、再試一次」決定，突...

