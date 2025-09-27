至今不斷有落石 他們用命監測堰塞湖 努力要完成這任務

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖23日溢堤，重創花蓮縣光復鄉。農業部表示，馬太鞍溪堰塞湖的壩體監測工作仍在持續進行。

「農業部」臉書粉專表示，監測工作地處偏遠，主要由陽明交大團隊、成大防災團隊執行，林業保育署花蓮分署萬榮工作站同仁則不論在颱風前、後，都會與團隊共同前往。這片孤立的山谷裡，監測小組到光復林道附近的苗圃臨時駐紮，在這個距離堰塞湖最近的監測點，搭設監測儀器，每天操作無人機航拍，持續觀測湖體變化。同時也會確認遠端監測設備運作正常，才能讓山下的團隊即時掌握數據與資訊。「而大家所看到的堰塞湖空拍影像，正是他們每天工作的成果」。

颱風前安裝在湖體的水位計已被沖毀，農業部表示，昨天趁著天氣較穩定，監測小組在內政部空中勤務總隊直升機支援下，執行馬太鞍溪堰塞湖空勘任務，評估重新安裝水位計的方式。

農業部表示，雖然目前因為堰塞湖的崩塌坡面仍不斷有落石情形發生，要立即安裝水位計會面臨相當大的風險，但之後只要天氣允許，團隊和同仁仍會不斷嘗試，趕緊將水位計安置壩頂，盡快恢復堰塞湖水位的精準監測與評估。在無人看見的山林裡，監測小組擔起守望者的使命。「天災或許無法完全阻止，但正因有他們的堅守，我們才能及時掌握變化，爭取寶貴的應變時間」。 堰塞湖的崩塌坡面仍不斷有落石情形發生。圖／取自「農業部」臉書粉專 馬太鞍溪堰塞湖的壩體監測工作仍在持續進行。圖／取自「農業部」臉書粉專 監測小組搭設監測儀器，操作無人機航拍，持續觀測湖體變化。圖／取自「農業部」臉書粉專

商品推薦