「鏟子超人」來了！ 台鐵連假加開10班次列車 直達光復助災後復原

不是每個英雄都穿披風。花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖23日溢堤，重創花蓮縣光復鄉，近日台鐵各車站出現大量旅客自備鏟子、水桶，搭車前往光復站，進入災區協助災後復原，成為台灣最美的風景，這些旅客被譽為「鏟子超人」。台鐵公司昨也宣布，教師節連假「超人列車」啟動，再加開10班次列車，讓全民的愛心直達光復。

「國營臺灣鐵路股份有限公司」臉書粉專表示，台鐵公司24日成立「花蓮光復鄉災後復建協助工作小組」，設立單一聯繫窗口，第一時間串連各方力量，截至目前已協調各團體超過5000人次前往光復。若救災團體搭乘車次未停靠光復站，可聯繫窗口協助增停，爭取更多搶修時間。

為協助「鏟子超人」都能順利往返光復站，台鐵公司表示，花東段對號列車全面開放站票，更調整部分列次增停光復站，讓更多溫暖與希望直達災區。台鐵東區營運處也在花蓮設置物資服務處，為每個前進災區的超人加油打氣。台鐵與交通部多管齊下，持續努力，陪伴大家一起重建光復。

花蓮光復災區急需清理家園，來自全國各地的「鏟子超人」自發性協助救災。圖為昨天傍晚台鐵光復站候車民眾。記者季相儒／攝影

9月27日：

6166次彰化（06:55開）=光復（12:02到），台中07:11開、台北08:56開（普悠瑪號）。停靠站：彰化、台中、豐原、板橋、台北、松山、七堵、花蓮、光復。

6164次樹林（06:15開）=光復（09:44到），台北06:35開（自強號）。停靠站：樹林、板橋、台北、松山、花蓮、光復。

6167次光復（16:34開）=樹林（20:05到），花蓮17:17開（自強號）。停靠站：光復、花蓮、松山、台北、板橋、樹林。

6162次花蓮（07:17開）=光復（08:07到）（自強號）。停靠站：花蓮、光復。

6165次光復（16:10開）=花蓮（16:58到）（自強號）。停靠站：光復、花蓮。

9月28日：

6164次樹林（06:15開）=光復（09:44到），台北06:35開（自強號）。停靠站：樹林、板橋、台北、松山、花蓮、光復。

6167次光復（16:34開）=樹林（20:05到），花蓮17:17開（自強號）。停靠站：光復、花蓮、松山、台北、板橋、樹林。

9月29日：

6169次光復（14:32開）=彰化（19:45到），台北17:36開、台中19:30開（普悠瑪號）。停靠站：光復、花蓮、七堵、松山、台北、板橋、豐原、台中、彰化。

6164次樹林（06:15開）=光復（09:44到），台北06:35開（自強號）。停靠站：樹林、板橋、台北、松山、花蓮、光復。

6167次光復（16:34開）=樹林（20:05到），花蓮17:17開（自強號）。停靠站：光復、花蓮、松山、台北、板橋、樹林。

花蓮光復站預定增停班次。圖／台鐵公司提供 為協助花蓮光復水災復原工作，台鐵公司在教師節3天連假加開列車10班次，提供民眾購票往返協助當地復原工作。圖／台鐵公司提供 為協助花蓮光復水災復原工作，台鐵公司在教師節3天連假加開列車10班次，提供民眾購票往返協助當地復原工作。圖／台鐵公司提供

