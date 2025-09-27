「鏟子超人」來了！ 台鐵連假加開10班次列車 直達光復助災後復原
不是每個英雄都穿披風。花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖23日溢堤，重創花蓮縣光復鄉，近日台鐵各車站出現大量旅客自備鏟子、水桶，搭車前往光復站，進入災區協助災後復原，成為台灣最美的風景，這些旅客被譽為「鏟子超人」。台鐵公司昨也宣布，教師節連假「超人列車」啟動，再加開10班次列車，讓全民的愛心直達光復。
「國營臺灣鐵路股份有限公司」臉書粉專表示，台鐵公司24日成立「花蓮光復鄉災後復建協助工作小組」，設立單一聯繫窗口，第一時間串連各方力量，截至目前已協調各團體超過5000人次前往光復。若救災團體搭乘車次未停靠光復站，可聯繫窗口協助增停，爭取更多搶修時間。
為協助「鏟子超人」都能順利往返光復站，台鐵公司表示，花東段對號列車全面開放站票，更調整部分列次增停光復站，讓更多溫暖與希望直達災區。台鐵東區營運處也在花蓮設置物資服務處，為每個前進災區的超人加油打氣。台鐵與交通部多管齊下，持續努力，陪伴大家一起重建光復。
9月27日：
6166次彰化（06:55開）=光復（12:02到），台中07:11開、台北08:56開（普悠瑪號）。停靠站：彰化、台中、豐原、板橋、台北、松山、七堵、花蓮、光復。
6164次樹林（06:15開）=光復（09:44到），台北06:35開（自強號）。停靠站：樹林、板橋、台北、松山、花蓮、光復。
6167次光復（16:34開）=樹林（20:05到），花蓮17:17開（自強號）。停靠站：光復、花蓮、松山、台北、板橋、樹林。
6162次花蓮（07:17開）=光復（08:07到）（自強號）。停靠站：花蓮、光復。
6165次光復（16:10開）=花蓮（16:58到）（自強號）。停靠站：光復、花蓮。
9月28日：
6164次樹林（06:15開）=光復（09:44到），台北06:35開（自強號）。停靠站：樹林、板橋、台北、松山、花蓮、光復。
6167次光復（16:34開）=樹林（20:05到），花蓮17:17開（自強號）。停靠站：光復、花蓮、松山、台北、板橋、樹林。
9月29日：
6169次光復（14:32開）=彰化（19:45到），台北17:36開、台中19:30開（普悠瑪號）。停靠站：光復、花蓮、七堵、松山、台北、板橋、豐原、台中、彰化。
6164次樹林（06:15開）=光復（09:44到），台北06:35開（自強號）。停靠站：樹林、板橋、台北、松山、花蓮、光復。
6167次光復（16:34開）=樹林（20:05到），花蓮17:17開（自強號）。停靠站：光復、花蓮、松山、台北、板橋、樹林。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
