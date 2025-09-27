影／花蓮溢堤當天一群高中生逃一劫…背老人、鏟爛泥、鞋印留泥濘

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
學生踩進爛泥幫忙災民家園。圖／八斗高中提供
學生踩進爛泥幫忙災民家園。圖／八斗高中提供

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖23日溢堤重創光復鄉，大水淹入那天，基隆八斗高中原民班學生剛好就在馬太鞍，幸好住在安全區域逃過一劫。但學生親眼目睹滿目瘡痍慘狀，學生踩進爛泥幫忙災民家園，還背起長者護送到安全區域，把課程化為實際救援行動。

八斗高中原民實驗教育班自2021年由原住民藝能專班轉型，課程設計結合母語教育、工藝建築、歌舞展演到農藝採集、森林生態等多元學科，並在校內文化實驗園區實踐，成效很好。今年全國共有8位高中生通過首次阿美語中高級認證，其中7位來自八斗高中，通過比率居全國之冠。原住民族委員會主委曾智勇月初才到學校、頒發獎金。

校長許文璋說學校說，實驗班有此成績關鍵就是沉浸式族語教學，把族語融入生活「做中學」，採取全母語教學環境。

日前，在兩周的返鄉課程中，教學基地就在花蓮馬太鞍，親身遇到花蓮慘烈災情，當時他們的幸好住宿地點位於糖廠旁的民宿安全區，所幸師生們平安無恙。

風災過後，災民家中滿是泥濘，學生的課程轉化為實際行動。老師帶領學生走進受災戶的家中協助清理，只見學生穿著雨鞋、拿著工具，在厚重的泥濘中奮力工作。

有的端著臉盆、有的拿著鏟子，一盆盆沉甸甸的灰色汙泥被人力接龍般傳遞出屋外。嚴重的地方，淤泥甚至高到小腿，「那一個個深深印在路上的鞋印，成了他們最真實的勞動印記。」

更令人動容的是，幾名同學見到行動不便的長者，主動背起老人家，將他一步步護送到安全區域。這份勇氣與體貼，正是人性最善良的一面。

學校老師說，這場風災，讓學生們親眼見證了大自然的無情破壞力，同時也體會到彼此扶持的力量。在困境裡，大家不分你我，一起重建家園。

「老人家一點都不重，挖出一鏟一鏟的爛泥，但怎麼都挖不完，第一次看到淹水淹成這樣，好慘，從沒想過會淹成這樣。」學生說，挖一點，是一點，這是原鄉最真實的世界。

學校表示，目前，這趟返鄉教育已經圓滿結束，師生正踏上返回基隆的路途，原民班的師生是真正勇敢的勇士。

學生還背起長者護送到安全區域，把課程化為實際救援行動。圖／八斗高中提供
學生還背起長者護送到安全區域，把課程化為實際救援行動。圖／八斗高中提供
