影／搜救人員克服萬難泥沼中前行 屏東特搜馳援花蓮救出64人

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣搜救人員在泥沼中前行，幾乎是寸步難行。記者劉星君／翻攝
屏東縣搜救人員在泥沼中前行，幾乎是寸步難行。記者劉星君／翻攝

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，屏東縣消防局23日晚間11時抵達花蓮馳援，支援4天3夜，26日晚間6時半回到特搜基地，縣長周春米到特搜大隊基地迎接向特搜隊員們致敬，感謝隊員們付出，平安歸來。這趟任務救出64人，從3歲孩童到90多歲婦人。

屏東縣消防局這次支援任務出動24人，其中警消16人、8人義消。另外搜索35處，救出64人。

屏東縣消防局特搜大隊隊員26日傍晚回到特搜大隊基地，縣長周春米也親赴特搜大隊迎接隊員們平安歸來，也致贈加菜金與紀念禮品，感謝隊員們的辛勞與付出。

「屏東特搜表現，讓全屏東引以為榮！」周春米說，馬太鞍溪堰塞湖潰堤後嚴重死傷，屏東縣秉持「救災不分縣市」的精神，義不容辭出動救援，隊員們不眠不休、涉水泥濘，展現人溺己溺、人飢己飢的精神，她強調，這不僅是專業展現，是對生命的堅持與尊重。  「在屏東特搜的弟兄面前，我這個縣長是如此的渺小！」周春米說，謝謝特搜弟兄平安歸來，期間的泥濘、艱難，一步一步克服。第一時間出動，連續60小時不間斷奮戰，昨完成階段性任務。

「突破泥流障礙是最艱辛！」搜救人員說，花蓮救援時間沒有停過，救出民眾最小的年僅3歲、6歲到90幾歲。

特搜大隊長陳世鴻說，面對災害形態，現場面臨大量泥流，容易深陷其中，不容易拔出來前行，反而會容易越陷越深，泥灘地救援是消防工作中鮮少會遇到災害類型，也要多加訓練應變。

周春米說，救災不分縣市，屏東義不容辭。周春米在現場深深一鞠躬致敬消防弟兄，請好好休息，恢復體力，然後回到崗位，守護人民。

此次屏東縣消防局特搜大隊自23日下午5時30分接獲消防署及花蓮縣政府請求支援後，立即啟動跨縣救援機制，動員8車、24人，攜帶4艘動力救生艇、3艘手划式橡皮艇及多項救災裝備，深入光復鄉重災區，協助搜救、運補物資與巡查水域安全。

屏東縣消防局特搜大隊隊員26日傍晚回到特搜大隊基地，縣長周春米也親赴特搜大隊迎接隊員們平安歸來，也致贈加菜金與紀念禮品，感謝隊員們的辛勞與付出。記者劉星君／攝影
屏東縣消防局特搜大隊隊員26日傍晚回到特搜大隊基地，縣長周春米也親赴特搜大隊迎接隊員們平安歸來，也致贈加菜金與紀念禮品，感謝隊員們的辛勞與付出。記者劉星君／攝影
屏東縣消防局特搜大隊隊員26日傍晚回到特搜大隊基地，縣長周春米也親赴特搜大隊迎接隊員們平安歸來，也致贈加菜金與紀念禮品，感謝隊員們的辛勞與付出。記者劉星君／攝影
屏東縣消防局特搜大隊隊員26日傍晚回到特搜大隊基地，縣長周春米也親赴特搜大隊迎接隊員們平安歸來，也致贈加菜金與紀念禮品，感謝隊員們的辛勞與付出。記者劉星君／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪

