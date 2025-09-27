影／花蓮6歲女童受困密閉黑暗泥流奇蹟獲救 老鼠伴一天一夜
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖洪災，一名6歲女童小沂受困鐵皮屋近2天，最後在屏東縣消防局特搜團隊「堅持、試試看、再試一次」決定，突破萬難將小沂救出，他們問女童如何在密閉黑暗泥流度過，小沂說，「老鼠陪伴度過一天一夜」，阿公（乾姑丈）、阿婆（乾姑姑）在裡面，當下聽了內心酸楚。
屏東縣消防局23日傍晚出動24人到花蓮縣支援救災，晚間11時抵達後投入搜救，26日結束支援任務，26日傍晚6時半回到特搜大隊基地。
屏東縣消防局特搜大隊長陳世鴻說，救援任務中最印象深刻是團隊救出受困在鐵皮屋內近兩天6歲女童小沂。現場救援環境困難、危險，屋頂幾乎被淹沒，搜救成員靠近時克服湍急泥流，邊爬邊漂的進入。第二天他們重新擬定救災計畫，透過空拍機建模，找到從其他地方進入方式，全身都是汙泥，爬到屋頂上，開始搜尋。
搜尋過程中，傳來女童的聲音，確認位置，切開屋頂鐵皮，小沂說「我在這裡！」搜救隊員振奮無比又感動。接著問小沂「裡面還有誰？」，小沂說「還有阿公、阿婆（乾姑丈、乾姑姑）」。
搜救隊員看到小沂後，也看到在小沂位置正下方，燈具旁發現「阿婆」（乾姑姑）已罹難，根據小沂的說法，研判「阿公」（乾姑丈）還在屋內。
小沂全身泥濘被救出後，大隊長陳世鴻說，他們問小沂如何在密閉黑暗空間度過漫長一天一夜？當時阿婆位置在女童正下方，小沂說，「有一個老鼠陪伴我，過了一天一夜」，現場也將這隻小老鼠一起救出。小沂所處的空間很小，當水位很高時，小沂頂多就只剩下一個頭。
陳世鴻紅眼眶說，這次成功救援在於「生命之鏈」扣合，兩名大人拚命守護、孩子強大求生意志、家屬堅持的信念與特搜人員的專業堅持，才能有這場最具意義救援。這兩名大人的守護、堅持，犧牲自我，展現大愛、正向力量。
「救了女童、發現了阿婆」，陳世鴻說，如果能將阿公找出是最圓滿的，但在挖尋的過程中，一直遇到洪流，從25日上午10時，不斷開挖，要將水排出去，沒想到又淹起來，不斷重複，到了晚間幾乎把白天一整天做都「打回原形」。最後屏東特搜結束支援花蓮任務，26日傍晚回到特搜基地。
