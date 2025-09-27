聽新聞
馬太鞍溪水溢流市區 昨起施工阻水
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流後潰決，溪床幾乎被土石填滿，一降雨，溪水就溢流進光復。水利署勘察發現堤防受損逾兩公里，遠超過預期的三百公尺，昨起投放混凝土塊，經濟部盼兩周內完成缺口封堵。
農業部持續監控馬太鞍溪堰塞湖，水量已剩七百萬噸、約百分之七點七，但壩體仍不穩定，仍維持紅色警戒。
林業保育花蓮分署長黃群策說，昨以直升機空勘，堰塞湖域面積從一四○公頃縮減到十五點五公頃，壩體高度現剩八十七公尺。畫面中可見持續溢流、壩體下刷，光復鄉大片綠油油的田地與民宅已全遭泥流覆蓋，太平村幾乎三分之二陷在泥海。
昨間歇性降雨再起，洪水又湧入死傷最嚴重的佛祖街。中央災害應變中心前進協調所總指揮官賴建信表示，經查，是從東邊野溪流入馬太鞍溪，再經開口堤流出。第九河川分署表示，已調度五噸型混凝土塊及太空包並做土堤阻水，盼減少溪水流入市區。
