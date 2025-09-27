聽新聞
冷眼集／中央地方各吹各調 災民二度傷害

聯合報／ 本報記者王燕華

花蓮光復鄉搶災今進入第五天，仍有多人失聯，家屬心急如焚等待一絲奇蹟，還有更多受災戶望著家門口半個人高的淤泥嘆氣，老百姓努力重建家園，卻只見中央、地方互相卸責之餘，各吹各的調，災民情何以堪，難道只能指望全國自主前來、卻缺乏政府整合的「鏟子超人」？

洪患救援工作艱困，災後第二天行政院長卓榮泰勘災時拋出一句「撤離有瑕疵」，立委傅崐萁爆氣批行政院卸責，兩人吵成一團，甚至出現卓揆拂袖而去的難堪場面。

賴清德總統次日前去勘災，與中央各部會開會，縣長徐榛蔚卻在開縣府的災防會議，兩人開會地點相隔僅十公尺，卻上演打電話詢問需求的弔詭畫面。賴總統稱「安排縣長講話」，縣府卻說「未獲府方通報」，中央、地方明爭暗鬥，全國人民都看在眼裡。

雙方持續較勁，花蓮縣府在光復糖廠設置前進指揮所，中央部會也在糖廠內不遠處另覓地點成立前進協調所，雙方各開各的會，互不溝通，連救災經驗豐富的特搜隊員都詫異說「從來沒看過這種事」，難怪內政部前部長李鴻源直言，藍綠政治人物都應把嘴巴閉起來。

賴清德總統一再強調「我們都是花蓮人，一定要通力合作」，卓揆也說「中央和地方都有責任」。話說得漂亮，但馬太鞍溪堰塞湖七月廿一日成形，九月廿三日溢流後潰決，長達兩個月，中央部會密切監控、畫設撤離範圍，地方負責撤離，理應彼此合作，如今卻只見雙方陣營互指不是、互噴口水，只有「鏟子超人」還記得災民苦痛。

黃金七十二小時救援期限已結束，搜救工作仍持續，災民安置與重建過程更是漫漫長路，中央地方如果不能真心做到賴總統說的「通力合作」，一味相互指責、防備，對災民來說，恐是一場更加慘重且無止盡的災難。

